حذر مسؤول طبي فلسطيني، من تفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يهدد بتراجع قدرة المؤسسات الصحية على تقديم خدماتها.

وقال محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) الأحد، إن الكميات المحدودة من الأدوية التي تدخل عبر المعابر لا تكفي لتلبية احتياجات المرضى، خاصة المصابين بأمراض مزمنة الذين يعتمدون على العلاج المستمر.

وأوضح أبو عفش، أن العديد من المؤسسات الصحية بما في ذلك المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية، تواجه صعوبات متزايدة نتيجة نفاد أصناف أساسية من الأدوية، إلى جانب نقص المواد اللازمة لتشغيل وصيانة المولدات الكهربائية، الأمر الذي ينعكس سلبا على سير العمل داخل تلك المرافق.

وأشار أبو عفش، إلى أن بعض الخدمات الطبية توقفت بالفعل، محذرا من احتمال تعليق المزيد منها خلال الفترة المقبلة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأضاف أبو عفش، أن الطواقم الطبية تعمل حاليا ضمن إمكانيات محدودة، من خلال عيادات متنقلة ونقاط إسعاف، مع اتباع سياسة تقنين في صرف الأدوية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المرضى.

كما نبه إلى مخاطر صحية إضافية ناجمة عن الظروف البيئية المتدهورة، بما في ذلك تراكم النفايات وتسرب مياه الصرف الصحي، ما قد يسهم في انتشار الأمراض.

ودعا أبو عفش، الجهات الدولية إلى التدخل العاجل لتسهيل إدخال الإمدادات الطبية إلى القطاع، محذرا من تداعيات خطيرة على حياة المرضى في حال استمرار الأزمة.

يشار إلى أن الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على توغل حماس داخل أراضيها في 7 أكتوبر 2023 قد خلف عشرات الآلاف من القتلى والمصابين ونقصا هائلا في المواد الغذائية والطبية ودمارا كبيرا للبنية التحتية.