مندوب الإمارات بالجامعة العربية: لا بد من محاسبة إيران وفق القانون الدولي

كتب : مصراوي

01:20 ص 30/03/2026

حمد عبيد الزعابي

وكالات

قال مندوب دولة الإمارات لدى الجامعة العربية حمد عبيد الزعابي، إنه لا بد من محاسبة إيران وفق القانون الدولي.

وأضاف الزعابي، في كلمته أمام مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 165، أن الهجمات الإيرانية السافرة المستمرة على دولنا يعد عدوانا كامل الأركان وانتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار.

وأضاف: "لا تزال هذه الاعتداءات مستمرة منذ 28 فبراير حتى الآن مستخدمة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة مستهدفة بشكل متعمد المنشآت المدنية والبنية التحتية المدنية بما في ذلك الموانئ التجارية والمطارات ومراكز التسوق والأحياء السكنية والمناطق المكتظة بالسكان وحتى المقار الدبلوماسية والقنصلية مما أدى إلى إزهاق الأرواح المدنية وخلّف ضحايا، وألحق دمارا بالمنشآت المستهدفة".

وشدد على أنه في ضوء هذه الاعتداءات الإيرانية الإرهابية لابد من محاسبة إيران وفق القانون الدولي.

وتابع: "على إيران أن تتحمل كذلك تبعات إغلاق مضيق هرمز مما يعد إرهابا اقتصاديا وابتزازا للاقتصاد العالمي وانتهاكا لقانون البحار الدولي والقانون الدولي وتهديدا للسلم والأمن الدولي".

وأوضح أن "دولنا قدمت مشروع قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يجري الآن مناقشته في مجلس الأمن يتضمن استخدام كل الوسائل الضرورية لتأمين حرية وسلامة الملاحة والعبور الآمن للسفن التجارية في مضيق هرمز والمطلوب من الجميع دعم هذا القرار وبخاصة دول الجنوب العالمي كونها الأكثر تضررا من إغلاق المضيق".

وأدان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 165، الاعتداءات الإيرانية على أمن وسيادة عدد من الدول العربية.

وعبّر مجلس جامعة الدول العربية عن رفضه الكامل لهذه الهجمات واعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وفقا لسكاي نيوز.

حمد عبيد الزعابي مندوب الإمارات في الجامعة العربية الجامعة العربية الإمارات هجوم إيران على الإمارات

أخبار مصر

سمير راغب: بالحسابات العسكرية الحرب بين إيران وأمريكا قد تستمر سنوات
أخبار مصر

منها تفجير معهد الأورام.. موسى: علي عبدالونيس شارك في أقوى 5 عمليات إرهابية
أخبار مصر

بحد أدنى 70%.. ننشر 12 شرطًا للتطوع في القوات المسلحة
أخبار مصر

أحمد موسى: باسم عودة كان أفشل وزير تموين وجده أُعدم في تنظيم 1965
شئون عربية و دولية

القنبلة القذرة والكأس المفقود.. لماذا يحذر الخبراء من توغل بري في إيران؟

