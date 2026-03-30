خالف قرار الغلق.. تشميع ملعب ورفع المرمى خلال حملة مكبرة في البحيرة- صور

كتب : مصراوي

01:36 ص 30/03/2026
    تشميع ملعب خماسي بالبحيرة 1
    تشميع ملعب خماسي بالبحيره 4
    تشميع ملعب خماسي بالبحيرة
    تشميع ملعب خماسي بالبحيره 2
    رفع المرمى

البحيرة- أحمد نصرة:

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حملة مكبرة أسفرت عن تشميع ملعب خماسي ورفع المرمى الخاص به، لمخالفته قرار الغلق المبكر الصادر عن مجلس الوزراء، ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة.

ورصدت الحملة استمرار تشغيل الملعب بعد المواعيد المحددة للغلق، بالمخالفة للقرارات المنظمة، ما دفع الأجهزة التنفيذية إلى اتخاذ إجراءات فورية شملت غلق وتشميع الملعب، ورفع المرمى لمنع إعادة التشغيل.

تواصل الوحدات المحلية بنطاق محافظة البحيرة تنفيذ حملات مكثفة لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكدت الجهات التنفيذية عدم التهاون مع أي مخالفات، في إطار تنفيذ قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء، والحفاظ على استقرار منظومة الطاقة.

تتضمن العقوبات غلق المنشأة إداريًا، وفرض غرامات مالية، مع اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد المخالفين، خاصة في حال تكرار المخالفة.

تشميع ملعب غلق المحال ترشيد الطاقة غلق المحال في البحيرة البحيرة

