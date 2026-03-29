أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المدينة ليست مضلمة كما يتصور البعض، وأن قرار ترشيد الكهرباء سينتهي قريبًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع تطبيق قرار غلق المحلات الساعة 9 مساءً وفق قرار مجلس الوزراء بهدف ترشيد الاستهلاك.

وقال محافظ القاهرة خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن هناك وعيًا كاملاً لدى أصحاب المحلات والمواطنين، وهم يقدرون الظروف الطارئة التي تمر بها المنطقة والدولة، ويستجيبون للقرارات بإيجابية.

وأوضح أن ترشيد الكهرباء لا يعني إظلام الشوارع، وأن القرار لا يشمل الأماكن السياحية والتراثية مثل منطقة الحسين والمعز ومناطق السياحة على النيل، مؤكدًا أن الهدف ليس التضييق على المواطنين أو إغلاق إداري، بل توفير الطاقة في ظل الظروف الاستثنائية.

وأشار إلى أن محافظة القاهرة تفكر في تغيير إضاءة الشوارع التقليدية واستبدالها بأنظمة تعمل بالطاقة الشمسية لتحقيق توفير أكبر ومستدام، لافتًا إلى أن ميدان التحرير مضاء حاليًا مع تطبيق حالة ترشيد محدودة.

وتابع أنه تم تعليق الدراسة كإجراء احترازي بسبب حالة الطقس المفاجئة، وتم تحديد موعد آخر لامتحانات الشهر، مشددًا على أن الدولة تحاول تقليل الأعباء على المواطنين قدر الإمكان خلال هذه الفترة.

وأكد محافظ القاهرة أن الإجراءات الحالية استثنائية ومؤقتة، وأن الحكومة تعمل على تجاوز الأزمة بأقل قدر ممكن من التأثير على الحياة اليومية للمواطنين.