زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لمحادثات السلام في أي مكان باستثناء روسيا وبيلاروسيا

كتب : مصراوي

10:35 م 29/03/2026

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

كييف (أ ش أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن أوكرانيا لن تكون الطرف الذي يعرقل أي محادثات سلام أخرى، وهي مستعدة لإجرائها في أي مكان باستثناء روسيا وبيلاروسيا.

وأضاف زيلينسكي في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية اليوم الأحد، أن الصراع الجديد في الشرق الأوسط قد زاد من تباطؤ الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن فريق الوساطة الأمريكي، بقيادة المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر، لن يتمكن من إجراء محادثات في مكان محايد خارج الولايات المتحدة خلال الحرب ضد إيران.

وأوضح أن الجانب الأمريكي اقترح إجراء محادثات ثلاثية في الولايات المتحدة، لكن الجانب الروسي رفض ذلك، رغم أن المبعوث الروسي كيريل ديميترييف سافر إلى فلوريدا لإجراء محادثات تمهيدية مع نظرائه الأمريكيين.

كما اقترح زيلينسكي مواقع محتملة لاجراء محادثات، في تركيا أو سويسرا.

فيديو قد يعجبك



كيف تفاعل أولياء الأمور مع تعليق الدراسة بعد ذهاب الطلاب إلى المدارس؟
قيمتها 700 مليون دولار.. الحرس الثوري الإيراني يكشف كواليس تدمير طائرة
وفاة الفنانة فاطمة كشري بعد صراع مع المرض
أشهر كومبارس.. 12 معلومة عن الفنانة الراحلة فاطمة كشري
رانيا منصور تتألق بإطلالة رياضية أنيقة.. ماذا اختارت؟
رسالة من خامنئي لزعيم شيعي عراقي في ظل حرب إيران.. ماذا جاء فيها؟
بعد هجوم إيراني.. مسؤول إسرائيلي يدعو سكان "ديمونا" لعدم تشغيل مكيفات الهواء