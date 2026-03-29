أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الهجوم على مصنع في بئر السبع نُفذ باستخدام صواريخ عنقودية، نثرت عشرات القنابل بزنة 20 كيلوغرامًا لكل واحدة.

وذكرت القناة 15 الإسرائيلية أن شظايا صواريخ أُطلقت من إيران سقطت في 27 موقعًا داخل بئر السبع.

مخاوف من تسرب مواد خطرة في إسرائيل

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هناك مخاوف من تسرب مواد خطرة، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء والإنقاذ طلبت من العمال في موقع الحادث الاحتماء في أماكن محمية.

وفي السياق، صرح مفوض الإطفاء، الحاخام تيبسر إيال كاسبي، بأن "الحادث في رامات هوفاف تحت السيطرة، ونحن ندير الوضع. سيستغرق الأمر بضع ساعات، لكنه سينتهي".

وأكد مفوض الإطفاء الإسرائيلي "أنه لا يوجد تلوث، ولن يؤثر تغير المزاج بشكل كبير على السكان. يتركز الحريق على مسافة 800 متر تقريبًا، وقد صدرت تعليمات بالدخول إلى المناطق المحمية".

كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس بلدية ديمونا، بيني بيتون، قوله إنه "في هذه المرحلة، لم تصدر أي تعليمات من هيئة التنمية الحضرية أو إدارة الإطفاء. نحن نستعد".

ودعا بيتون، سكان ديمونا، "إلى عدم تشغيل مكيفات الهواء، والبقاء في منازلهم، وعدم التجول في الأماكن المفتوحة".

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم تمشيط 10 مواقع في بئر السبع بعد إطلاق إيران صاروخا عنقوديا باتجاه الجنوب.

سقوط شظايا صاروخ إيراني في 8 مواقع وتضرر 3 مباني

بدورها، أفادت القناة 14 الإسرائيلية بسقوط شظايا في 8 مواقع وتضرر 3 مباني جراء القصف الصاروخي الإيراني على جنوب إسرائيل.