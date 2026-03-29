بعد هجوم إيراني.. مسؤول إسرائيلي يدعو سكان "ديمونا" لعدم تشغيل مكيفات الهواء

كتب : عبدالله محمود

07:23 م 29/03/2026

مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الهجوم على مصنع في بئر السبع نُفذ باستخدام صواريخ عنقودية، نثرت عشرات القنابل بزنة 20 كيلوغرامًا لكل واحدة.
وذكرت القناة 15 الإسرائيلية أن شظايا صواريخ أُطلقت من إيران سقطت في 27 موقعًا داخل بئر السبع.

مخاوف من تسرب مواد خطرة في إسرائيل

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هناك مخاوف من تسرب مواد خطرة، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء والإنقاذ طلبت من العمال في موقع الحادث الاحتماء في أماكن محمية.


وفي السياق، صرح مفوض الإطفاء، الحاخام تيبسر إيال كاسبي، بأن "الحادث في رامات هوفاف تحت السيطرة، ونحن ندير الوضع. سيستغرق الأمر بضع ساعات، لكنه سينتهي".
وأكد مفوض الإطفاء الإسرائيلي "أنه لا يوجد تلوث، ولن يؤثر تغير المزاج بشكل كبير على السكان. يتركز الحريق على مسافة 800 متر تقريبًا، وقد صدرت تعليمات بالدخول إلى المناطق المحمية".

كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس بلدية ديمونا، بيني بيتون، قوله إنه "في هذه المرحلة، لم تصدر أي تعليمات من هيئة التنمية الحضرية أو إدارة الإطفاء. نحن نستعد".
ودعا بيتون، سكان ديمونا، "إلى عدم تشغيل مكيفات الهواء، والبقاء في منازلهم، وعدم التجول في الأماكن المفتوحة".
وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم تمشيط 10 مواقع في بئر السبع بعد إطلاق إيران صاروخا عنقوديا باتجاه الجنوب.
سقوط شظايا صاروخ إيراني في 8 مواقع وتضرر 3 مباني
بدورها، أفادت القناة 14 الإسرائيلية بسقوط شظايا في 8 مواقع وتضرر 3 مباني جراء القصف الصاروخي الإيراني على جنوب إسرائيل.

فيديو قد يعجبك



5 عادات يومية تدمر الكلى بصمت.. كيف تحمي نفسك؟
لإنهاء حرب إيران.. تفاصيل الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية مصر والسعودية
الدكتور عصام الروبي يوضح: من أين تأتي جهنم يوم القيامة؟
الأنبوبة انفجرت.. حريق هائل يلتهم محتويات مطعم شهير بالإسكندرية (فيديو
غلق المحال والتصالح وتقنين المشروعات.. تفاصيل اجتماع وزيرة التنمية مع المحافظين
المشهد مرتبك.. لماذا تأخرت قرارات تعطيل الدراسة بالقاهرة والجيزة والقليوبية؟
رابطة تجار السيارات تحذر من موجة ارتفاع جديدة وتكشف "عودة الأوفر برايس"
4 ضغوط محلية وعالمية.. لماذا قفز سعر الدولار إلى مستوى تاريخي اليوم؟
مسؤول سابق بالبنتاجون يكشف أكبر إخفاقات أمريكا في حرب إيران وسر "شاهد"