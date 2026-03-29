وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية

كتب : وكالات

06:29 م 29/03/2026

وزير الخارجية المصري ونظيره السعودي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الاجتماع الوزاري الرباعي المنعقد إسلام آباد اليوم الأحد، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي، بالإضافة الى مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الحثيثة المبذولة لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والسعودية

بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والسعودية في مختلف المجالات، حيث أعرب الوزيران عن التقدير العميق للمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين، مؤكدين على الحرص المتبادل على تطوير مسارات التعاون الثنائي بما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين.

التفاوض الأمريكي الإيراني

وشهد اللقاء بحث الجهود الجارية لدعم مسار تفاوضي مباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مع التأكيد على أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية لتفادي انزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة.

مصر تعلن تضامنها مع السعودية

كما أعاد الوزير عبد العاطي التأكيد خلال اللقاء على تضامن مصر الكامل ودعمها للمملكة العربية السعودية ودول الخليج الشقيقة، معربا عن إدانة مصر للاعتداءات المرفوضة التي استهدفت أمن واستقرار الدول الشقيقة ومقدرات شعوبها.
وشدد وزير الخارجية على الرفض القاطع لأية محاولات لزعزعة الأمن القومي العربي أو المساس بسيادة دول الخليج الشقيقة.

مصر والسعودية تشددان على ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة

وفيما يخص الشأن الفلسطيني، تم التأكيد على ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب، والوقف الفوري للانتهاكات الاسرائيلية بالضفة الغربية، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وضرورة تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كركيزة اساسية لأي استقرار مستدام في المنطقة.

التطورات الخطيرة على الساحة اللبنانية

كما تطرق الوزيران إلى التطورات الخطيرة على الساحة اللبنانية في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي، وشددا على الأهمية البالغة لدعم مؤسسات الدولة اللبنانية الوطنية وتمكينها من الحفاظ على سيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه.

