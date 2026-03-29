زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار محرك صواريخ هدفها الوصول لـ أمريكا

كتب : مصراوي

05:49 ص 29/03/2026

زعيم كوريا الشمالية

وكالات

أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، على تجربة جديدة لمحرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب، في إطار تطوير الترسانة الاستراتيجية للبلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم الأحد.

وتتميز المحركات العاملة بالوقود الصلب بقدرتها العالية على الدفع، وبتسريع إجراءات الإطلاق.

أفاد خبراء، أن هذا المحرك مصمم لتشغيل صواريخ "هواسونج 20" البالستية العابرة للقارات الجديدة، التي كشفت عنها كوريا الشمالية في أكتوبر من العام الماضي، الهادفة للوصول إلى الولايات المتحدة.

وأشار المحلل هونج مين، من المعهد الكوري الجنوبي لإعادة التوحيد الوطني، إلى أن هذه التجربة تؤكد "عزم بيونجيانج على امتلاك صواريخ قادرة على ضرب أهداف في أي مكان في العالم".

ولم تحدد وكالة الأنباء المركزية الكورية تاريخ التجربة وموقعها، لكنها ذكرت أنها تندرج ضمن الهدف الرئيسي المتمثل في تحديث القدرات الهجومية الاستراتيجية، مضيفة أن المحرك مصنوع من مادة مركبة من ألياف الكربون.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله أثناء إشرافه على التجربة، إن القدرات الدفاعية لكوريا الشمالية دخلت مرحلة تغيير جوهرية.

وتخضع برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية لعقوبات شديدة من الأمم المتحدة، بينما تبرر بيونجيانج تطوير قدراتها في هذا المجال بالإشارة إلى تهديدات تقول إنها تواجهها من الولايات المتحدة وحلفائها وبينهم كوريا الجنوبية.

وأُجري اختبار سابق لنوع مماثل من المحركات في مطلع سبتمبر 2025.

وفي السياق ذاته، تفقد كيم قاعدة تدريب لقوات العمليات الخاصة، وحضر ‌اختبارات أسلحة متطورة للقتال المباشر في ‌ساحات المعارك.

وأشرف ‌كيم أيضا على تجارب دبابة قتال رئيسية جديدة، ونقلت الوكالة عنه ‌القول إنها ‌قادرة ⁠على التصدي لجميع الأسلحة المضادة للدبابات تقريبا، وفقا لسكاي نيوز.

زعيم كوريا الشمالية وريا الشمالية ورايخ عابرة لأمريكا مريكا ختبار محرك صواريخ

4 مباريات لحسم الصفقة.. تفاصيل بند شراء كاموش في الأهلي

عشبة غير متوقعة تضبط السكر وتبطئ الشيخوخة
باكستان تعلن موافقة إيران على السماح بمرور 20 من سفنها عبر مضيق هرمز
نسرين طافش في الجيم وياسمين صبري بإطلالة رقيقة..لقطات نجوم الفن خلال 24
عميد تمريض القاهرة تكشف لـ"مصراوي" تفاصيل أول ماجستير دولي مع جامعة بكين

