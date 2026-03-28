

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي إصابة 5 أشخاص جراء سقوط شظايا صاروخ بمحيط مناطق خليفة الاقتصادية، في واقعة أثارت حالة من القلق.

وأوضح البيان أن الشظايا سقطت في نطاق المناطق الاقتصادية، ما أسفر عن وقوع عدد من المصابين، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حالتهم الصحية.

وجاء ذلك وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، التي أشارت إلى أن الجهات المختصة تتابع الموقف وتتعامل مع تداعيات الحادث.

وتواصل الأجهزة المعنية جهودها لمتابعة تطورات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.