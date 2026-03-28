أفادت وكالة أسوشيتد برس نقلًا عن مصادر مطلعة، بإصابة 15 جنديًا أمريكيًا، بينهم 5 في حالة خطيرة، جراء هجوم إيراني استهدف قاعدة قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية.

وبحسب مسؤولين أمريكيين وسعوديين، فإن الهجوم وقع أمس الجمعة، حيث أصاب صاروخ إيراني القاعدة، ما أدى إلى أضرار في عدد من الطائرات الأمريكية المخصصة للتزود بالوقود.

وأشار المسؤولون إلى أن الهجوم لم يقتصر على الصواريخ، بل شمل أيضًا استخدام طائرات مسيّرة، وفق ما نقلته وول ستريت جورنال.

وفي سياق متصل، قال ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي إن أحد أبرز التحديات بعد انتهاء الحرب سيكون منع إيران من فرض رسوم على السفن المارة عبر مضيق هرمز، معتبرًا أن ذلك سيكون خطوة غير قانونية وتشكل تهديدًا عالميًا.

وأضاف أن التقديرات تشير إلى استمرار الحرب لفترة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع إضافية.

وكانت إسرائيل قد نفذت هجمات استهدفت منشآت مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني ومواقع عسكرية، في إطار التصعيد الجاري.

وفي تطور آخر، أعادت إيران سفينتي حاويات مملوكتين للصين من مضيق هرمز، في خطوة غير معتادة، حيث تركز طهران قيودها البحرية عادة على الدول التي تعتبرها داعمة لإسرائيل والولايات المتحدة.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن أكثر من 300 جندي أمريكي أُصيبوا منذ اندلاع المواجهات، في وقت يدرس فيه البنتاغون إرسال ما يصل إلى 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.

وعلى صعيد الأسواق، ارتفعت أسعار النفط الخام لتتجاوز 100 دولار للبرميل، في حين شهدت الأسهم الأمريكية تراجعًا، رغم قرار دونالد ترامب تعليق الضربات على قطاع الطاقة الإيراني مؤقتًا.