ترامب: دمرنا البحرية الإيرانية وسلاح الجو لديهم ونحقق أهدافنا العسكرية

كتب : محمد أبو بكر

12:24 ص 28/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن البحرية الإيرانية غرقت وباتت في عمق الخليج وسلاح الجو لديهم تم تدميره بالكامل، ونملك أعظم جيش واستخباراتنا هي الأعظم ونحقق كل أهدافنا العسكرية.

وأضاف "ترامب": ندمر الآن قدرات إيران ومخزونها من الصواريخ وقاعدتها الصناعية الدفاعية.

وتابع: المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي إما ميت أو في وضع سيء للغاية.

وأكمل: لا أخبار عن المرشد الإيراني الجديد ولا أحد يتمنى أن يتولى مسؤولية القيادة في إيران حاليًا.

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج

