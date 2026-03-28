قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن البحرية الإيرانية غرقت وباتت في عمق الخليج وسلاح الجو لديهم تم تدميره بالكامل، ونملك أعظم جيش واستخباراتنا هي الأعظم ونحقق كل أهدافنا العسكرية.

وأضاف "ترامب": ندمر الآن قدرات إيران ومخزونها من الصواريخ وقاعدتها الصناعية الدفاعية.

وتابع: المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي إما ميت أو في وضع سيء للغاية.

وأكمل: لا أخبار عن المرشد الإيراني الجديد ولا أحد يتمنى أن يتولى مسؤولية القيادة في إيران حاليًا.