"قد أغير رأيي".. ماذا قال ترامب بشأن موقف حلف الناتو في حرب أمريكا ضد إيران؟
كتب : محمد أبو بكر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أكبر خطأ ارتكبه الناتو رفضه إرسال بعض أسلحته وعدم الاعتراف بما نقوم به إزاء إيران.
وأضاف "ترامب": ربما أغير رأيي بشأن النيتو بعد موقف دول الحلف بشأن العملية العسكرية في إيران.
وأوضح: الإيرانيين عليهم أن يفتحوا مضيق ترامب.. أعني هرمز".
وتابع"ترامب": عذرًا.. يا له من خطأ فادح.. ستقول وسائل الإعلام الكاذبة "لقد قالها عن طريق الخطأ.. لا، لا توجد أخطاء تصدر مني".
وأكمل: إنني أعتقد أن تغيير النظام الإيراني قد حدث بالفعل وسنغادر في مرحلة ما.