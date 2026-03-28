"قد أغير رأيي".. ماذا قال ترامب بشأن موقف حلف الناتو في حرب أمريكا ضد إيران؟

كتب : محمد أبو بكر

01:19 ص 28/03/2026

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أكبر خطأ ارتكبه الناتو رفضه إرسال بعض أسلحته وعدم الاعتراف بما نقوم به إزاء إيران.

وأضاف "ترامب": ربما أغير رأيي بشأن النيتو بعد موقف دول الحلف بشأن العملية العسكرية في إيران.

وأوضح: الإيرانيين عليهم أن يفتحوا مضيق ترامب.. أعني هرمز".

وتابع"ترامب": عذرًا.. يا له من خطأ فادح.. ستقول وسائل الإعلام الكاذبة "لقد قالها عن طريق الخطأ.. لا، لا توجد أخطاء تصدر مني".

وأكمل: إنني أعتقد أن تغيير النظام الإيراني قد حدث بالفعل وسنغادر في مرحلة ما.

