ترامب: السعودية كانت متعاونة للغاية على عكس الناتو

كتب : محمد أبو بكر

01:57 ص 28/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنني أود أن أشكر المملكة العربية السعودية بأكملها؛ لقد كانوا متعاونين للغاية، على عكس حلف الناتو.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن تردد حلفاء الناتو في تقديم المساعدة العسكرية للولايات المتحدة يدفعه إلى إعادة النظر في حجم الإنفاق الأمريكي على الحلف.

وأضاف "ترامب"، أن امتناع دول الناتو عن التدخل في الصراع كان "خطأً فادحاً"، بحسب وول ستريت جورنال.

وأوضح: "سيُدرّ هذا الأمر أموالاً طائلة للولايات المتحدة، لأننا ننفق مئات المليارات من الدولارات سنويًا على الناتو، ولكن الآن، بناءً على أفعالهم، أعتقد أننا لسنا مضطرين لذلك".

وتساءل ترامب: "لماذا نكون بجانبهم إن لم يكونوا بجانبنا؟ لم يكونوا بجانبنا".

يذكر أنه لطالما كان ترامب متشككًا في هذا التحالف، وقد صرّح في بعض الأحيان برغبته في انسحاب الولايات المتحدة منه.

