ترامب: حرب إيران تقترب من نهايتها ويجب أن تنتهي



أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الحرب في إيران تقترب من نهايتها.

وقال الرئيس الأمريكي مساء الجمعة: "إنها إلى حد ما انتهت، لكنها لم تنته بعد. يجب أن تنتهي".

وأضاف ترامب: "أنه توقع أن تؤثر الحرب بشكل أكبر على أسواق الأسهم. وقال: "كنت أظن أننا سنشهد انخفاضًا أكبر". وأشار: "وكنت أظن أن أسعار النفط سترتفع أكثر".

ويواصل مؤشر S&P 500 انخفاضه للأسبوع الخامس على التوالي ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس.

كما تحدث ترامب بتفاؤل حول كيفية استجابة الاقتصاد عندما ينتهي الصراع. وقال: "عندما تنتهي هذه الحرب، سيكون الأمر مثل صاروخ. لكنها لم تنته بعد".

تغيير النظام الإيراني

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن تغيير النظام الإيراني قد حدث بالفعل وسنغادر في مرحلة ما.

وأضاف "ترامب": كنت أتوقع هبوطًا أكبر في البورصة بسبب العملية العسكرية في إيران لكن الأسواق أظهرت تماسكًا، ودمرنا نحو 97% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية.

وأوضح: إننا نملك أعظم جيش واستخبارات ونحقق كل أهدافنا العسكرية.