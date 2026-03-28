إعلان

ترامب: حرب إيران تقترب من نهايتها ويجب أن تنتهي

كتب : مصراوي

01:29 ص 28/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الحرب في إيران تقترب من نهايتها.

وقال الرئيس الأمريكي مساء الجمعة: "إنها إلى حد ما انتهت، لكنها لم تنته بعد. يجب أن تنتهي".

وأضاف ترامب: "أنه توقع أن تؤثر الحرب بشكل أكبر على أسواق الأسهم. وقال: "كنت أظن أننا سنشهد انخفاضًا أكبر". وأشار: "وكنت أظن أن أسعار النفط سترتفع أكثر".

ويواصل مؤشر S&P 500 انخفاضه للأسبوع الخامس على التوالي ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس.

كما تحدث ترامب بتفاؤل حول كيفية استجابة الاقتصاد عندما ينتهي الصراع. وقال: "عندما تنتهي هذه الحرب، سيكون الأمر مثل صاروخ. لكنها لم تنته بعد".

تغيير النظام الإيراني

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن تغيير النظام الإيراني قد حدث بالفعل وسنغادر في مرحلة ما.

وأضاف "ترامب": كنت أتوقع هبوطًا أكبر في البورصة بسبب العملية العسكرية في إيران لكن الأسواق أظهرت تماسكًا، ودمرنا نحو 97% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية.

وأوضح: إننا نملك أعظم جيش واستخبارات ونحقق كل أهدافنا العسكرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب حرب إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث بالفن| معلومات عن هاندا أرتشيل بعد القبض عليها بسبب المخدرات وزوج مي
زووم

حدث بالفن| معلومات عن هاندا أرتشيل بعد القبض عليها بسبب المخدرات وزوج مي
بين "استدامة التشغيل" و"أعباء المواطن".. انقسام بين الخبراء بشأن زيادة
أخبار مصر

بين "استدامة التشغيل" و"أعباء المواطن".. انقسام بين الخبراء بشأن زيادة
بعد الجدل.. الفيفا يعتمد ودية مصر والسعودية رسمياً
رياضة محلية

بعد الجدل.. الفيفا يعتمد ودية مصر والسعودية رسمياً
لماذا يفشل البعض في خسارة الوزن رغم تقليل الطعام؟
نصائح طبية

لماذا يفشل البعض في خسارة الوزن رغم تقليل الطعام؟
الإغلاق التاسعة مساء اليوم.. بدء تطبيق قرار غلق المحال والمقاهي
أخبار مصر

الإغلاق التاسعة مساء اليوم.. بدء تطبيق قرار غلق المحال والمقاهي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

معضلة "الأجنحة الرخيصة".. كيف استنزفت مسيرات إيران جيشي أمريكا وإسرائيل؟
ولي العهد المنفي.. لماذا يبدو رضا بهلوي مفيدًا لترامب أكثر من إيران؟
"ممر طهران".. الرضا الإيراني تأشيرة عبور السفن في مضيق هرمز
الإغلاق التاسعة مساء اليوم.. بدء تطبيق قرار غلق المحال والمقاهي