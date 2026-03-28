أصابت قذيفة مجمع محطة بوشهر النووية للمرة الثالثة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم الجمعة، أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية أو فنية.

وأشارت الفحوصات الأولية بعد الهجوم إلى أن الأقسام المختلفة في المنشأة النووية لم تتعرض لأي ضرر نتيجة إصابة القذيفة بالمجمع، حسب وسائل الإعلام الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الطاقة الذرية، إن إيران أبلغتنا بتعرض منطقة محطة بوشهر لضربة جديدة.

وأكد وكالة الطاقة الذرية، أنه لا بلاغات عن تسرب إشعاعي بعد الأنباء عن قصف محطة بوشهر.