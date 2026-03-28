باريس ( أب)

رفض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة تأكيد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن إدارة ترامب تطالب كييف بتسليم منطقة دونباس الواقعة شرق البلاد إلى روسيا مقابل الحصول على ضمانات أمنية أمريكية في أي خطة لوقف إطلاق النار.

وفي حديثه للصحفيين عقب اجتماع لمجموعة السبع في فرنسا، فنّد روبيو تصريحات زيلينسكي الأخيرة، وقال إن الولايات المتحدة لم تضع مثل هذا الشرط في محادثاتها مع أوكرانيا.

وقال روبيو: "هذا كذب، لقد رأيته يقول ذلك. ومن المؤسف أن يقول هذا لأنه يعلم أن ذلك غير صحيح وليس هذا ما قيل له".

وفي مقابلة نُشرت هذا الأسبوع، قال زيلينسكي لوكالة "رويترز" إن الولايات المتحدة تجعل عرضها بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا مشروطا بالتنازل عن منطقة دونباس، وهي المركز الصناعي الذي طالما طمع فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتحتل قوات موسكو الجزء الأكبر من المنطقة، لكنها لم تستولِ بعد على شريط أرضي يعد من بين أكثر أجزاء خط المواجهة تحصينا.

وقال زيلينسكي إنه في ظل تركيز الولايات المتحدة على حربها ضد إيران، فإن الرئيس دونالد ترامب يتطلع إلى وضع حد للصراع في أوكرانيا.