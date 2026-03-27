أكد المتحدث العسكري باسم أنصار الله "الحوثيون"، يحيى سريع، ضرورة وقف العدوان على فلسطين ولبنان وإيران والعراق.

وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله، في بيان اليوم الجمعة، إنه يجب على العدو الأمريكي الإسرائيلي الاستجابة لمساعي وقف العدوان على إيران.

وأضاف المتحدث الحوثي، أن أيديهم على الزناد للتدخل إذا تم استخدام البحر الأحمر لتنفيذ عمليات ضد إيران، أو في حال استمرار التصعيد ضد إيران ومحور المقاومة، أو إذا انضمت أي تحالفات أخرى مع أمريكا وإسرائيل.

وشدد متحدث الحوثيون، على ضرورة الاستجابة الفورية من العدو الأمريكي والإسرائيلي للمساعي الدولية الدبلوماسية لوقف العدوان على إيران وبلدان المحور، معتبرة ذلك عدوانا جائرا وظالما وغير مبرر ويضر بالاستقرار والأمن على المستويين العالمي والإقليمي، وكذلك بالاقتصاد العالمي.

وطالب متحدث الحوثيون، بوقف الحصار على اليمن، وتنفيذ اتفاق غزة، والوفاء بالالتزامات التي تضمنها الاتفاق في الجوانب الإنسانية والمشروعة للشعب الفلسطيني.

وحذر المتحدث الحوثي، من أي إجراءات تهدف إلى تشديد الحصار على الشعب اليمني، مؤكدة أن عملياتها العسكرية تستهدف العدو الإسرائيلي والأمريكي لإفشال ما وصفته بالمخطط الصهيوني، ولا تستهدف أي شعب مسلم.