إعلان

الحوثيون: أيدينا على الزناد للتدخل إذا استخدم البحر الأحمر لتنفيذ عمليات ضد إيران

كتب : وكالات

11:38 م 27/03/2026 تعديل في 11:39 م

يحيى سريع الناطق العسكري باسم الحوثيين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المتحدث العسكري باسم أنصار الله "الحوثيون"، يحيى سريع، ضرورة وقف العدوان على فلسطين ولبنان وإيران والعراق.

وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله، في بيان اليوم الجمعة، إنه يجب على العدو الأمريكي الإسرائيلي الاستجابة لمساعي وقف العدوان على إيران.
وأضاف المتحدث الحوثي، أن أيديهم على الزناد للتدخل إذا تم استخدام البحر الأحمر لتنفيذ عمليات ضد إيران، أو في حال استمرار التصعيد ضد إيران ومحور المقاومة، أو إذا انضمت أي تحالفات أخرى مع أمريكا وإسرائيل.

وجدد متحدث الحوثيون، التأكيد على ضرورة وقف العدوان على فلسطين ولبنان وإيران والعراق، مشددًا على ضرورة استجابة العدو الأمريكي الإسرائيلي لمساعي وقف العدوان على إيران.
وشدد متحدث الحوثيون، على ضرورة الاستجابة الفورية من العدو الأمريكي والإسرائيلي للمساعي الدولية الدبلوماسية لوقف العدوان على إيران وبلدان المحور، معتبرة ذلك عدوانا جائرا وظالما وغير مبرر ويضر بالاستقرار والأمن على المستويين العالمي والإقليمي، وكذلك بالاقتصاد العالمي.

وطالب متحدث الحوثيون، بوقف الحصار على اليمن، وتنفيذ اتفاق غزة، والوفاء بالالتزامات التي تضمنها الاتفاق في الجوانب الإنسانية والمشروعة للشعب الفلسطيني.
وحذر المتحدث الحوثي، من أي إجراءات تهدف إلى تشديد الحصار على الشعب اليمني، مؤكدة أن عملياتها العسكرية تستهدف العدو الإسرائيلي والأمريكي لإفشال ما وصفته بالمخطط الصهيوني، ولا تستهدف أي شعب مسلم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحوثيون يحيى سريع اليمن حرب إيران إيران وأمريكا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

