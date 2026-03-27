"تفتقرون للذكاء".. رئيس البرلمان الإيراني يُهاجم خصوم طهران

كتب : مصطفى الشاعر

11:06 م 27/03/2026

محمد باقر قاليباف

هاجم رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، المحاولات المستمرة للتلاعب بأسواق الطاقة عبر الشائعات، مؤكدا أن السوق بات "مخدرا" وغير مستجيب للأخبار المضللة.

سوق محصن

كتب قاليباف: "لقد أغرقوا الميدان بالكثير من الأخبار المزيفة في محاولة لخفض أسعار الطاقة، لدرجة أن السوق أصبح الآن مخدرا تماما.. استمروا في ذلك، فلم يعد أحد يصدقكم".

الأسعار الحقيقية ستفرض نفسها

شدد رئيس برلمان إيران، مساء اليوم الجمعة، في تدوينته على أن التلاعب الإعلامي لن يغيّر من الواقع الاقتصادي شيئا، قائلا: "الأسعار الحقيقية ستظهر على أي حال".

واختتم محمد باقر قاليباف هجومه بانتقاد "ذكاء" القائمين على هذه الحملات بقوله: "أقوياء؟ ربما. لكن هل أنتم أذكياء؟ ليس حتى قريبا من ذلك.. لقد أحرقتم بطاقة الأخبار المزيفة في وقت مبكر جدا".


وفي تدوينة أخرى عبر "إكس" سبقت هذا المنشور، وجّه محمد قاليباف، الجمعة، انتقادات حادة للقدرات العسكرية الأمريكية، مشككا في فاعلية الحماية الميدانية.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

