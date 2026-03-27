قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إنه يعتقد أنه ستكون هناك اجتماعات مع إيران هذا الأسبوع.

وأضاف ويتكوف، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تتوقع ردا من إيران على المقترح المؤلف من 15 نقطة.

وأوضح المبعوث الأمريكي، أن التمديد الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر خطوة إيجابية، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم أن المفاوضات مع إيران مستمرة.

وأشار ويتكوف إلى أن عبور السفن يمثل مؤشرا إيجابيا، مؤكدا أن ترامب يريد التوصل لاتفاق سلام لكنه يؤمن بالسلام عبر القوة.

وأكد ويتكوف أن الولايات المتحدة تظهر قوة كبيرة تجاه إيران، ومستعدة لإيجاد حل دبلوماسي، معربا عن الرغبة في التوصل لحل قائم على عدم التخصيب النووي، وضمان ألا تتحول المنطقة إلى "كوريا شمالية ثانية".

وأضاف المبعوث الأمريكي، أن المقترح المقدم لإيران سيحل الصراع بشأن التخصيب والمخزون النووي ويوفر الرقابة اللازمة، مؤكدًا أن قضايا التخصيب والمخزون النووي والرقابة تمثل "خطًا أحمر" بالنسبة للولايات المتحدة.