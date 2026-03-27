ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الجاري حتى اليوم الجمعة إلى 1142 قتيلاً و3315 جريحاً، وفق وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء.

وأشارت الوحدة إلى أن "العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء بلغ 136358 وبلغ العدد الإجمالي للعائلات النازحة 35092".

وقالت إن "عدد الشهداء بلغ اليوم الجمعة 26 و86 جريحاً.. وعدد الأعمال العدائية منذ 2 آذار حتى 27 آذار 4064".

يذكر أن "حزب الله" كان قد استهدف منتصف ليل الثاني الشهر الجاري الحالي موقعاً للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا.

ويشن الطيران الحربي الإسرائيلي منذ فجر الثاني من مارس الحالي سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت وعدداً من المناطق في جنوب لبنان وفي البقاع شرق لبنان.