هاكرز إيرانيون يخترقون حساب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي

كتب : محمد أبو بكر

09:45 م 27/03/2026 تعديل في 09:47 م

مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل

نشر قراصنة موالون لإيران أكثر من 300 رسالة بريد إلكتروني وصور يوم الجمعة من ما يبدو أنه حساب بريد إلكتروني شخصي لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل.

وأقر متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي بالحملة الإيرانية، في بيان، وقال: "مكتب التحقيقات الفيدرالي على علم بوجود جهات خبيثة تستهدف معلومات البريد الإلكتروني الشخصي للمدير باتيل، وقد اتخذنا جميع الخطوات اللازمة للتقليل من المخاطر المحتملة المرتبطة بهذا النشاط. المعلومات المعنية ذات طابع تاريخي ولا تتضمن أي معلومات حكومية"، بحسب إن بي سي نيوز.

وأشارت مجموعة القرصنة المسماة "هندلا" على موقعها الإلكتروني إلى أن التسريب جاء انتقامًا بعد أن صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل عدة مواقع إلكترونية تابعة لها الأسبوع الماضي، متهمة المجموعة بـ"عمليات نفسية" واصفة إياها بأنها واجهة لوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.

وقد عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل أي معلومات عن القراصنة الإيرانيين الذين يهددون البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة.

ونشرت المجموعة على موقعها عدة صور لباتيل لم يُنشر عنها سابقاً، وفق مراجعة إن بي سي نيوز، عبر عدة عمليات بحث عكسي للصور، ويبدو أن رسائل البريد الإلكتروني المخترقة أُرسلت من أو إلى حساب جيميل شخصي مسجّل كملكية لباتيل في وثيقة حكومية عامة واحدة على الأقل، ولم ترد شركة جيميل على طلب التعليق.

فيديو قد يعجبك



تحرك عاجل لاستثناء المطاعم السياحية بالقاهرة والجيزة من مواعيد الغلق
أخبار مصر

تحرك عاجل لاستثناء المطاعم السياحية بالقاهرة والجيزة من مواعيد الغلق
إيران تعلن تدمير أسطول الدعم اللوجستي الأمريكي في قاعدة "الخرج" بالسعودية
شئون عربية و دولية

إيران تعلن تدمير أسطول الدعم اللوجستي الأمريكي في قاعدة "الخرج" بالسعودية
"ممر طهران".. الرضا الإيراني تأشيرة عبور السفن في مضيق هرمز
حكايات الناس

"ممر طهران".. الرضا الإيراني تأشيرة عبور السفن في مضيق هرمز
لماذا يفشل البعض في خسارة الوزن رغم تقليل الطعام؟
نصائح طبية

لماذا يفشل البعض في خسارة الوزن رغم تقليل الطعام؟
فوائد صحية مدهشة.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق؟
نصائح طبية

فوائد صحية مدهشة.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق؟

ولي العهد المنفي.. لماذا يبدو رضا بهلوي مفيدًا لترامب أكثر من إيران؟
"ممر طهران".. الرضا الإيراني تأشيرة عبور السفن في مضيق هرمز
تفاصيل طقس السبت.. الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وانخفاض الرؤية في هذه المناطق