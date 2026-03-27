نشر قراصنة موالون لإيران أكثر من 300 رسالة بريد إلكتروني وصور يوم الجمعة من ما يبدو أنه حساب بريد إلكتروني شخصي لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل.

وأقر متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي بالحملة الإيرانية، في بيان، وقال: "مكتب التحقيقات الفيدرالي على علم بوجود جهات خبيثة تستهدف معلومات البريد الإلكتروني الشخصي للمدير باتيل، وقد اتخذنا جميع الخطوات اللازمة للتقليل من المخاطر المحتملة المرتبطة بهذا النشاط. المعلومات المعنية ذات طابع تاريخي ولا تتضمن أي معلومات حكومية"، بحسب إن بي سي نيوز.

وأشارت مجموعة القرصنة المسماة "هندلا" على موقعها الإلكتروني إلى أن التسريب جاء انتقامًا بعد أن صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل عدة مواقع إلكترونية تابعة لها الأسبوع الماضي، متهمة المجموعة بـ"عمليات نفسية" واصفة إياها بأنها واجهة لوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.

وقد عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل أي معلومات عن القراصنة الإيرانيين الذين يهددون البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة.

ونشرت المجموعة على موقعها عدة صور لباتيل لم يُنشر عنها سابقاً، وفق مراجعة إن بي سي نيوز، عبر عدة عمليات بحث عكسي للصور، ويبدو أن رسائل البريد الإلكتروني المخترقة أُرسلت من أو إلى حساب جيميل شخصي مسجّل كملكية لباتيل في وثيقة حكومية عامة واحدة على الأقل، ولم ترد شركة جيميل على طلب التعليق.