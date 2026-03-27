أدان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بشدة سلسلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المنشآت النووية في البلاد، اليوم الجمعة، متوعدا بـ "ثمن باهظ لجرائم الاحتلال".

قصف المفاعلات والمصانع

شملت الهجمات مواقع نووية حيوية، من بينها مصنع لليورانيوم ومفاعل للماء الثقيل بوسط إيران، بالإضافة إلى ضرب مصنعي صلب في مدينة أصفهان، ما أسفر عن سقوط قتيل و15 جريحا على الأقل، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (IRIB).

خديعة التنسيق وخرق المهلة

جاء هذا التصعيد العسكري بعد ساعات فقط من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي عرض فيها تأجيل الضربات على مواقع الطاقة الإيرانية مقابل إعادة فتح مضيق هرمز.

وعلّق عراقجي، عبر منصة "إكس" قائلا: "إسرائيل تدّعي أنها تصرفت بالتنسيق مع الولايات المتحدة"، معتبرا أن الهجوم الإسرائيلي "يتعارض" مع المهلة التي منحها ترامب لطهران للتخلي عن السيطرة على المضيق الاستراتيجي.

مضيق هرمز.. شريان متجمد

يُذكر أن حركة الملاحة في "مضيق هرمز"، الممر المائي الحيوي بين إيران وعُمان، لا تزال متجمدة إلى حد كبير منذ بدء الحملة العسكرية "الأمريكية الإسرائيلية" ضد إيران الشهر الماضي، وهو ما دفع ترامب لتقديم عرضه الأخير قبل أن تخلط الغارات الإسرائيلية الأوراق مجددا.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.