كشف موقع "gizmochina" أن استخدام الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الحروب لم يعد مجرد تصور مستقبلي، بل أصبح واقعا يختبر على الأرض، مع توجه الجيوش حول العالم لتقليل المخاطر البشرية وزيادة كفاءة العمليات العسكرية، إذ تعمل هذه التقنيات على تعزيز القدرات الميدانية وتحسين فعالية المهام من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مع الخبرة البشرية لضمان دقة وأمان أعلى.

الروبوت البشري Phantom MK-1 في الميدان

ويأتي أحد أبرز هذه التطورات الروبوت البشري Phantom MK-1، المصمم ليحاكي حركة الإنسان والعمل في بيئات صعبة تعجز عنها الآلات التقليدية، إذ يبلغ طول الروبوت نحو 175 سم، ويزن قرابة 80 كجم، مع قدرة على حمل حمولة تصل إلى 20 كجم والتحرك بسرعة تصل إلى 6 كم/ساعة، مستعيناً بكاميرات وأجهزة استشعار لفهم البيئة المحيطة.

ورغم هذا التقدم، لا تزال هذه الروبوتات قيد الاختبار لتقييم الأداء ومدى قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على العمل تحت الضغط.

الإنسان داخل الحلقة

وتعتمد الأنظمة العسكرية الحديثة على ما يعرف بـ "الإنسان داخل الحلقة" (Human-in-the-loop)، حيث يساعد الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتحديد الأهداف واقتراح القرارات، بينما يبقى القرار النهائي بيد العنصر البشري، خصوصا في ما يتعلق باستخدام القوة، ما يضمن دمج الكفاءة التكنولوجية مع الحكمة البشرية في الميدان.

انتشار الروبوتات الأرضية في العمليات العسكرية

ولا تقتصر التطورات على الروبوتات البشرية، إذ تشهد المركبات الأرضية غير المأهولة (UGVs) انتشارا واسعا في العمليات العسكرية، حيث تستخدم في نقل الإمدادات وإخلاء الجرحى، إضافة إلى مهام الاستطلاع والمراقبة، ما يعكس دورها المتزايد في دعم العمليات اللوجستية بدلاً من القتال المباشر.

سباق عالمي نحو الحروب المؤتمتة

وتشهد عدة دول، بينها أميركا وإسرائيل وروسيا والصين، سباقاً متسارعاً لتطوير تقنيات الروبوتات العسكرية، فقد اختبرت الصين روبوتات كلاب مسلحة في تدريبات ميدانية، بينما اعتمدت الولايات المتحدة منذ سنوات على أنظمة مثل PackBot وTALON في مناطق النزاع، ما يعكس سعي الدول الكبرى لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز القدرات العسكرية وتقليل المخاطر البشرية.

تحديات تقنية وأمنية تواجه الروبوتات العسكرية

رغم التقدم الكبير، لا تزال هناك تحديات رئيسية تواجه هذه الروبوتات، أبرزها محدودية عمر البطارية، ارتفاع التكاليف، صعوبة العمل في بيئات معقدة، إضافة إلى مخاطر الاختراق الإلكتروني وسوء الاستخدام، ما يجعل مرحلة الانتشار الكامل للروبوتات العسكرية لا تزال قيد التطوير والاختبار.

مستقبل الحروب

ويتوقع خبراء أن تشهد الحروب مستقبلا استخدام أسراب من الروبوتات المتصلة تعمل بشكل متكامل عبر البر والجو والبحر، ما يعكس تحول الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة إلى شريك فعلي في اتخاذ القرار، وهو تحول يغير شكل المعارك ويعيد صياغة مفاهيم القوة والكفاءة على الأرض.