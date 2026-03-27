أديب: العالم يتشكل من جديد قدام عنينا.. لازم نكون مستعدين لأسوأ السيناريوهات

كتب : حسن مرسي

10:54 م 27/03/2026

الإعلامي عمرو أديب

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن العالم يشهد تغييرًا جذريًا في طريقة التعامل مع الأزمات الدولية، مشيرًا إلى أن القواعد القديمة التي كنا نعمل بها لم تعد صالحة.
وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إن الدول الكبرى والمنظمات العالمية بدأت فجأة تتحدث بلغة مختلفة تمامًا، مما يستدعي فهمًا جديدًا للمشهد العالمي الذي يتشكل أمام أعيننا.

وأضاف أن ملفات الاقتصاد والسياسة والأمن القومي لم تعد منفصلة، بل تداخلت بشكل كامل، قائلاً: "مفيش حاجة اسمها ده ملف لوحده وده ملف لوحده، العالم كله بيتشكل من جديد قدام عنينا".

وحذر من أن "اللي مش هيأخذ باله من التطورات الجارية ويقف عند التحليل التقليدي سيجد نفسه خارج الخريطة الجديدة للمنطقة والعالم".

وتابع عمرو أديب أن المرحلة الحالية تمثل مرحلة انتقالية صعبة جدًا تحتاج إلى نفس طويل وفهم عميق لما يجري حولنا في المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن التصريحات الصادرة من واشنطن وطهران وأوروبا ليست مجرد تصريحات إعلامية عابرة، بل هي بمثابة خريطة طريق لصراع طويل النفس يتطلب استعدادًا لجميع السيناريوهات، خاصة الأسوأ منها.

وشدد مقدم "الحكاية" على أن المواطن البسيط ليس بمنأى عن هذه التطورات، قائلاً: "المواطن البسيط بيسأل: أنا مالي ومال كل ده؟ لا يا حبيبي إنت ليك ونص".

وأوضح أن كل حركة في مضيق هرمز أو في بورصة نيويورك تنعكس مباشرة على جيب المواطن ورغيف عيشه وفاتورة الكهرباء، لأن التأثيرات أصبحت عابرة للحدود وبسرعة الصاروخ.

ودعا إلى التكاتف والفهم الحقيقي للأبعاد الجيوسياسية التي تحكم العالم اليوم، مشددًا على أن اللعب أصبح على المكشوف وبدون قفازات، وأن الاستعداد للأسوأ قبل الأحسن هو السبيل الوحيد للوقوف على أرض صلبة عند حدوث المفاجآت.

