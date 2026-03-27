إعلان

بوتين: لا استبعد حدوث تقارب روسي مع أوروبا

كتب : د ب أ

08:18 م 27/03/2026

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، إن بلاده لا تمانع في العودة إلى التقارب مع الدول الأوروبية، مؤكداً أن موسكو لم تغلق الباب أمام تطوير العلاقات مع الغرب.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي اليوم الجمعة، حيث نقلت رئاسة الجمهورية عن بوتين قوله: "لم نرفض أبداً تطوير هذه العلاقات ولا إستعادة هذه العلاقات ".

وعاد بوتين ليؤكد أن جذور الأزمة الحالية تعود إلى عام 2014، حين أطيح بالرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، الموالي لموسكو، على خلفية احتجاجات شعبية واسعة.

ووصف ما حدث بأنه "انقلاب" دعمته واشنطن وعدد من العواصم الأوروبية، معتبراً أنه كان الشرارة التي أشعلت "سلسلة الأحداث المأساوية التي لا تزال تتواصل في أوكرانيا حتى اليوم".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب أوكرانيا روسيا وأوكرانيا الاتحاد الأوروبي أمريكا بوتين

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

