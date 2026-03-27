قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، إن بلاده لا تمانع في العودة إلى التقارب مع الدول الأوروبية، مؤكداً أن موسكو لم تغلق الباب أمام تطوير العلاقات مع الغرب.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي اليوم الجمعة، حيث نقلت رئاسة الجمهورية عن بوتين قوله: "لم نرفض أبداً تطوير هذه العلاقات ولا إستعادة هذه العلاقات ".

وعاد بوتين ليؤكد أن جذور الأزمة الحالية تعود إلى عام 2014، حين أطيح بالرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، الموالي لموسكو، على خلفية احتجاجات شعبية واسعة.

ووصف ما حدث بأنه "انقلاب" دعمته واشنطن وعدد من العواصم الأوروبية، معتبراً أنه كان الشرارة التي أشعلت "سلسلة الأحداث المأساوية التي لا تزال تتواصل في أوكرانيا حتى اليوم".