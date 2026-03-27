تعرّضت منشأة "آراك" النووية الإيرانية لهجوم نسبته طهران لقوات مشتركة أمريكية وإسرائيلية، حيث سبق الاستهداف إنذار إخلاء للمدنيين في المناطق المحيطة بالمنشأ، حسبما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية.

هجوم في قلب المركز

اتهم مسؤول في محافظة "مركزي" الإيرانية، القوات الأمريكية والإسرائيلية بتنفيذ الهجوم، مؤكدا عدم وقوع إصابات بشرية بفضل "إجراءات السلامة المسبقة" التي تم اتخاذها في الموقع.

تحذير الإخلاء وضرب البنية التحتية

جاء الهجوم بعد وقت قصير من إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي "إنذار إخلاء" للمدنيين الإيرانيين المتواجدين شمال غرب مدينة "آراك" وفي منطقة "خير آباد" الصناعية القريبة من المنشأة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة "إكس" عن بدء سلاح الجو ضرب "البنية التحتية الإرهابية" للنظام الإيراني في جميع أنحاء البلاد، بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة.

آراك.. برميل البارود النووي الحرب

يُذكر أن مفاعل "آراك" للماء الثقيل، الذي كان قيد الإنشاء حتى العام الماضي وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يُمثّل مصدر قلق استراتيجي لإسرائيل والغرب؛ لقدرة مفاعلات الماء الثقيل على إنتاج "البلوتونيوم"، وهو أحد المسارات الرئيسية لتصنيع القنابل النووية.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.