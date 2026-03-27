قالت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، إنه تم استهداف المنشآت النووية، بما في ذلك محطة تعمل بالماء الثقيل، ومحطة تنتج الكعكة الصفراء في محافظة يزد الإيرانية.

استهداف مصنع "الكعكة الصفراء" فى يزد

وقالت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان اليوم الجمعة، أن مصنع إنتاج "الكعكة الصفراء" في أردكان بمحافظة يزد تعرض لهجوم نفذته الولايات المتحدة وإسرائيل.

حقيقة تسرب إشعاعي نووي

كما أوضحت أن منشأة لمعالجة اليورانيوم بمحافظة يزد تعرضت لهجوم أمريكي إسرائيلي دون تسجيل أي تسرب إشعاعي.