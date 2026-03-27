إيران تعلن استهداف منشآت نووية.. وبيان هام من هيئة الطاقة الذرية

كتب : وكالات

07:01 م 27/03/2026

طهران

قالت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، إنه تم استهداف المنشآت النووية، بما في ذلك محطة تعمل بالماء الثقيل، ومحطة تنتج الكعكة الصفراء في محافظة يزد الإيرانية.

استهداف مصنع "الكعكة الصفراء" فى يزد

وقالت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان اليوم الجمعة، أن مصنع إنتاج "الكعكة الصفراء" في أردكان بمحافظة يزد تعرض لهجوم نفذته الولايات المتحدة وإسرائيل.

حقيقة تسرب إشعاعي نووي

وأضافت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، أن مصنعا لإنتاج الكعكة الصفراء في يزد تعرض لهجوم أمريكي إسرائيلي دون تسرب إشعاعي.
كما أوضحت أن منشأة لمعالجة اليورانيوم بمحافظة يزد تعرضت لهجوم أمريكي إسرائيلي دون تسجيل أي تسرب إشعاعي.

لحظة بلحظة.. ودية منتخب مصر ضد السعودية.. 4-0.. الهدف الرابع للفراعنة
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. ودية منتخب مصر ضد السعودية.. 4-0.. الهدف الرابع للفراعنة
صندوق النقد: مصر حددت 4 طروحات حكومية بعائدات تبلغ 1.5 مليار دولار
اقتصاد

صندوق النقد: مصر حددت 4 طروحات حكومية بعائدات تبلغ 1.5 مليار دولار
"ممر طهران".. الرضا الإيراني تأشيرة عبور السفن في مضيق هرمز
حكايات الناس

"ممر طهران".. الرضا الإيراني تأشيرة عبور السفن في مضيق هرمز
ولي العهد المنفي.. لماذا يبدو رضا بهلوي مفيدًا لترامب أكثر من إيران؟
شئون عربية و دولية

ولي العهد المنفي.. لماذا يبدو رضا بهلوي مفيدًا لترامب أكثر من إيران؟
حريق هائل يلتهم مطعم أسماك في سيدي بشر بالإسكندرية (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

حريق هائل يلتهم مطعم أسماك في سيدي بشر بالإسكندرية (فيديو وصور)

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. ودية منتخب مصر ضد السعودية
ولي العهد المنفي.. لماذا يبدو رضا بهلوي مفيدًا لترامب أكثر من إيران؟
"ممر طهران".. الرضا الإيراني تأشيرة عبور السفن في مضيق هرمز
خسر 160 جنيها للجرام.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟