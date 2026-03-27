إعلان

مجموعة موالية لإيران تزعم اختراق حساب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي

كتب : مصراوي

07:52 م 27/03/2026

اختراق حساب مدير مكتب التحقيقات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واشنطن (أب)

زعمت مجموعة قرصنة موالية لإيران اليوم الجمعة اختراق حساب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كاش باتيل، ونشرت عليه ما يبدو أنها صور فوتوغراقية له تعود إلى سنوات ماضية، إلى جانب سيرة ذاتية ووثائق شخصية أخرى، ويبدو أن الكثير من هذه السجلات تعود إلى أكثر من عشر سنوات.
وجاء في رسالة على الحساب اليوم الجمعة من مجموعة "حنظلة" :" كاش باتيل، الرئيس الحالي لمكتب التحقيقات الفيدرالي، سوف يجد الآن اسمه على قائمة الضحايا الذين تم اختراق حساباتهم بنجاح".
ونُشرت مع الرسالة أكثر من ست صور أخرى لباتيل، من بينها صور له واقفا بجوار سيارة رياضية قديمة، وصورة أخرى واضعا سيجارا في فمه.
ولم يعلق مكتب التحقيقات الفيدرالي اليوم الجمعة ، ولكن مصدرا مطلعا ، طلب عدم الكشف عن اسمه حيث تحدث عن معلومات ليست للنشر، أكد اختراق البريد الاليكتروني الشخصي لباتيل.
ولم يتضح بعد متى اخترفت مجموعة حنظلة حساب باتيل، ولكن تقارير إخبارية تعود إلى ديسمبر الماضي، قالت إن مكتب التحقيقات الفيدرالي قال لباتيل إنه تم استهدافه في إطار عملية قرصنة إيرانية.

اختراق حساب مسؤول أمريكا إيران وأمريكا مجموعات القرصنة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نصائح طبية

حكايات الناس

أخبار مصر

حوادث وقضايا

رياضة عربية وعالمية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

