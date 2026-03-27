د ب أ

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيّرة في منطقة الرياض، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات جراء الحادث.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، اللواء الركن تركي المالكي، أن عملية الاعتراض أسفرت عن سقوط شظايا في محيط أحد المواقع العسكرية، دون أن تؤدي إلى وقوع خسائر بشرية.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم ذاته اعتراض وتدمير تسع طائرات مسيّرة، حيث أشار المالكي إلى أن عمليات الرصد والتعامل مع هذه الطائرات جرت في المنطقة الشرقية.

وأكدت وزارة الدفاع استمرار جاهزيتها للتصدي لأي تهديدات تستهدف أمن المملكة، مشددة على قدرتها على التعامل مع مثل هذه الهجمات بكفاءة.