عراقجي يتهم واشنطن بارتكاب "جريمة حرب" إثر قصف مدرسة في إيران

كتب : وكالات

02:32 م 27/03/2026 تعديل في 02:37 م

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

اتهم عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، الولايات المتحدة بالوقوف وراء القصف الذي استهدف مدرسة في جنوب إيران خلال اليوم الأول من الحرب، معتبرًا أن الهجوم كان متعمدًا وليس نتيجة خطأ.

وجاءت تصريحات عراقجي خلال كلمة ألقاها عبر الفيديو أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي عقد اجتماعًا طارئًا في جنيف لبحث أوضاع الأطفال في ظل تصاعد النزاع في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الضربة التي استهدفت مدرسة في مدينة ميناب أسفرت، بحسب الرواية الإيرانية، عن مقتل أكثر من 165 شخصًا، معظمهم من الأطفال، مؤكدًا أن ما حدث لا يمكن اعتباره حادثًا عرضيًا أو نتيجة خطأ في التقدير.

وأضاف أن التصريحات الأمريكية التي تحاول تبرير الواقعة، وفق تعبيره، لا تعفي واشنطن من المسؤولية، مشيرًا إلى أن عدد الضحايا من التلاميذ والمعلمين تجاوز 175 قتيلًا، واصفًا الهجوم بأنه "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".

كما شدد عراقجي على أن امتلاك الولايات المتحدة وإسرائيل لتقنيات عسكرية متطورة يجعل من الصعب تصديق أن القصف وقع عن طريق الخطأ، معتبرًا أن الهجوم كان مقصودًا.

من جانبها، اتهمت الحكومة الإيرانية الجيش الأمريكي بتنفيذ الضربة، في حين نفت واشنطن في البداية أي تورط، قبل أن يشير دونالد ترامب إلى استعداده لقبول نتائج التحقيق الذي يجريه البنتاغون بشأن الحادث.

وفي سياق متصل، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة أن الصاروخ الذي أصاب المدرسة أُطلق نتيجة خطأ في تحديد الهدف.

واختتم عراقجي تصريحاته بالتأكيد على أن ما وصفها بـ"الفظائع" لا يمكن تبريرها أو التغاضي عنها، داعيًا إلى عدم الصمت إزاء هذه الانتهاكات.

ريهام سعيد عن "وننسى اللي كان": "عندي تحفظات على الإخراج"
