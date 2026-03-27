إعلان

لم تطلب هدنة.. إيران تحرج ترامب مجددًا وترد على مدة الـ10 أيام

كتب : وكالات

12:07 م 27/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت وول ستريت جورنال، نقلًا عن وسطاء مشاركين في جهود السلام، أن إيران لم تطلب تعليق الضربات التي تستهدف منشآت الطاقة التابعة لها، كما لم تقدم حتى الآن ردًا نهائيًا على المقترح الأمريكي المؤلف من 15 بندًا لإنهاء الحرب.

ووفقًا لما نقله الوسطاء، فإن مسؤولين إيرانيين أبلغوهم بأن طهران لم تسعَ للحصول على هدنة لمدة عشرة أيام، خلافًا لما أعلنه دونالد ترامب، الذي قال إن تمديد تعليق الضربات جاء بطلب إيراني.

كان ترامب قد أعلن، الخميس، تمديد وقف استهداف منشآت الطاقة الإيرانية لعشرة أيام إضافية حتى السادس من أبريل، بهدف إتاحة المجال أمام المفاوضات، بعد قرار سابق بتأجيل الضربات لمدة خمسة أيام فقط.

في المقابل، لوّحت إيران بإمكانية تنفيذ هجمات مضادة تستهدف مصالح أمريكية في الشرق الأوسط، بما في ذلك شركات وبنى تحتية للطاقة في دول تستضيف قواعد عسكرية أمريكية.

وأشار الوسطاء إلى أن المسؤولين الإيرانيين أبدوا استعدادًا مبدئيًا للانخراط في محادثات، غير أن القيادة في طهران لم تحسم موقفها النهائي بعد.
وتقوم المبادرة الأمريكية على رفع العقوبات المشددة مقابل تقديم إيران تنازلات في ملفات الخلاف الرئيسية، بما يشمل البرنامجين النووي والصاروخي، إضافة إلى دعم الجماعات المسلحة في المنطقة.

غير أن طهران، بحسب الوسطاء، تطالب بتخفيف ما تعتبره شروطًا مبالغًا فيها قبل الموافقة على الدخول في مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار، كما ترفض أن يكون برنامجها الصاروخي نقطة الانطلاق للحوار، ولا تقبل الالتزام بوقف تخصيب اليورانيوم بشكل دائم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران إيران وأمريكا الحرب على إيران خطة ترامب الحرب على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الغزالة".. كارولين عزمي تنشر جلسة تصويرجديدة والجمهور يعلق
زووم

"الغزالة".. كارولين عزمي تنشر جلسة تصويرجديدة والجمهور يعلق
تكريم ريهام عبد الغفور في الأقصر السينمائي
زووم

تكريم ريهام عبد الغفور في الأقصر السينمائي
صيدلية في أوراقه.. فوائد الجرجير لحماية جسمك في تقلبات الطقس
نصائح طبية

صيدلية في أوراقه.. فوائد الجرجير لحماية جسمك في تقلبات الطقس
للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية في مصر
أخبار السيارات

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية في مصر
بديل محمد صلاح.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة السعودية
رياضة عربية وعالمية

بديل محمد صلاح.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة السعودية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نتنياهو مابينامش.. سمير غطاس يكشف السيناريوهات المتوقعة لنهاية حرب إيران.. ماذا ينتظر المنطقة؟
بين "ديمونا" و"حقول النفط".. تصدع "الدرع المنيع" في ليلة هجمات إيرانية مكثفة