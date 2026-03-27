قرب مضيق هرمز.. البنتاجون يدرس الاستيلاء على جزيرة أبو موسى الإماراتية التي تحتلها إيران

كتب : محمد أبو بكر

05:48 ص 27/03/2026 تعديل في 06:20 م

مضيق هرمز

كشفت مصادر، أن البنتاجون اقترح الاستيلاء على جزيرة أبو موسى الإماراتية التي تحتلها إيران، الواقعة في شرق الخليج الفارسي بالقرب من مدخل مضيق هرمز، على بعد نحو 40 ميلاً من كل من إيران والإمارات العربية المتحدة، بحسب أكسيوس.

كان أكد مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية، على أن البنتاجون يدرس إرسال ما يصل إلى 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، لمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات عسكرية أوسع، رغم أنه لا يزال يوازن بين هذه الخطوة والمفاوضات السلمية مع طهران، بحسب وول ستريت جورنال.

وسبق أن أعلن ترامب تعليق الضربات على قطاع الطاقة الإيراني لمدة عشرة أيام إضافية حتى الـ6 من أبريل، لتسهيل إجراء المفاوضات، في خطوة قال إنها جاءت بناءً على طلب إيران، بينما أكد الوسطاء أن طهران لم تطلب هذا التمديد.

وسمحت إيران لعدة ناقلات نفط تحمل علم باكستان بالمرور عبر مضيق هرمز، في خطوة وصفها ترامب بأنها "هدية" تُظهر جدية قادة إيران في التفاوض.

محمد صبحي: "إشاعة وفاتي تجربة موت بالنسبة لي وأحضر لمشروع مسرحي جديد"
