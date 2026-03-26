قصفت إيران قواعد أمريكية في أنحاء الشرق الأوسط ردًا على الحرب الأمريكية-الإسرائيلية، ما أجبر العديد من الجنود الأمريكيين على الانتقال إلى الفنادق ومقار العمل في أنحاء المنطقة، وفقًا لعسكريين ومسؤولين أمريكيين، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

قصف إيراني واسع للقواعد الأمريكية يجبر القوات البرية الأمريكية بإدارة عملياتها العسكرية عن بعد

بحسب مسؤولين عسكريين، باتت نسبة كبيرة من القوات البرية الأمريكية تدير عملياتها العسكرية عن بُعد، باستثناء الطيارين وأطقم تشغيل وصيانة الطائرات الحربية التي تواصل تنفيذ الضربات.

ودعا الحرس الثوري الإيراني، السكان، إلى الإبلاغ عن هذه المواقع الجديدة أثناء سعيه لتعقب القوات المنتشرة، فيما أكد مسؤولون عسكريون أمريكيون أن هذا التهديد لم يوقف وزارة الدفاع عن مواصلة الحرب، التي دخلت أسبوعها الرابع.

وقال بيت هيغسيث، وزير الدفاع الأمريكي "حتى الآن، استهدفنا أكثر من 7 آلاف هدف داخل إيران وبنيتها التحتية العسكرية، ويوميًا نشهد حزمة ضربات أكبر من اليوم السابق".

وبحسب مسؤولين عسكريين، فإن نقل القوات إلى مواقع بديلة يثير تساؤلات حول استعداد إدارة دونالد ترامب للحرب.

وكان هناك نحو 40 ألف جندي أمريكي في المنطقة عند بدء الحرب، وأعادت القيادة المركزية توزيع آلاف منهم، بما في ذلك نقل بعضهم إلى أوروبا، بينما بقي آخرون في الشرق الأوسط لكن خارج قواعدهم الأصلية، حيث أدى ذلك، بحسب مسؤولين حاليين وسابقين، إلى جعل إدارة العمليات العسكرية أكثر صعوبة.

وقال ويس جيه براينت، الرقيب المتقاعد: "لدينا القدرة على إنشاء مراكز عمليات مؤقتة، لكننا سنفقد بالتأكيد جزءًا من القدرات"، مشيرًا إلى صعوبة نقل المعدات الثقيلة إلى مواقع مثل الفنادق.

كيف ردت إيران بقوة على الضربات الأمريكية-الإسرائيلية؟

ردت إيران بقوة على الضربات الأمريكية-الإسرائيلية، مستهدفة قواعد عسكرية وسفارات وبنية تحتية للطاقة، وأطلقت مئات الطائرات المسيّرة والصواريخ، كما أغلقت إلى حد كبير مضيق هرمز.

وأصبحت العديد من القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة غير صالحة للاستخدام، خاصة في الكويت، حيث قُتل 6 جنود أمريكيين في ضربة استهدفت ميناء الشعيبة.

كما استهدفت هجمات إيرانية قاعدة العديد في قطر، ومقر الأسطول الخامس في البحرين، وقاعدة الأمير سلطان في السعودية، ما أدى إلى أضرار في المعدات والمنشآت، وشنّت ميليشيا مدعومة من إيران في العراق هجومًا بطائرات مسيّرة على فندق في أربيل مع بداية الحرب.

مسؤولون إيرانيون يتهمون الولايات المتحدة باستخدام المدنيين كدروع بشرية

اتهم مسؤولون إيرانيون الولايات المتحدة باستخدام المدنيين كدروع بشرية عبر نشر الجنود في الفنادق.

وقال جهاز استخبارات الحرس الثوري: "نحن مضطرون لتحديد واستهداف الأمريكيين، ومن الأفضل عدم إيوائهم في الفنادق والابتعاد عن مواقعهم"، داعيًا إلى الإبلاغ عن أماكنهم.

وأقر الجنرال دان كين، رغم الحملة الجوية المكثفة، بأن إيران لا تزال تحتفظ ببعض القدرات العسكرية.

وأشار إلى أن الدفاعات متعددة الطبقات تساعد في حماية القوات الأمريكية، بينما يسعى البنتاغون لتعزيز هذه الدفاعات.

متى بنيت القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط؟

يعود جزء من المشكلة إلى أن القواعد الأمريكية بُنيت خلال حروب سابقة في العراق وأفغانستان، حيث كانت الولايات المتحدة تملك تفوقًا جويًا، بينما تواجه الآن تهديدات صاروخية متقدمة من إيران.

ويرى بعض المسؤولين أن ضعف التخطيط يعكس تقديرًا خاطئًا لرد الفعل الإيراني، حيث لم يتم تقليص الوجود الدبلوماسي الأمريكي قبل اندلاع الحرب.

وتعرضت ناقلات تزويد الوقود الأمريكية لضغط كبير، واصطدمت طائرتان هذا الشهر ما أدى إلى مقتل 6 عسكريين، ولا يزال التحقيق جاريًا.

وأكد مسؤولون أن الجيش الأمريكي يمتلك قدرة على مواصلة العمل حتى في ظروف متفرقة، لكن ذلك يأتي على حساب الكفاءة.