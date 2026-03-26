قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إنه منذ بداية هذه الحرب، فرّ الجنود الأمريكيون من قواعدهم العسكرية في دول مجلس التعاون الخليجي للاختباء في الفنادق والمكاتب، وهم يستخدمون مواطني دول الخليج كدروع بشرية.

وأضاف "عراقجي"، بحسب منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي، إكس، إن فنادق في الولايات المتحدة ترفض حجوزات الضباط الذين قد يعرّضون العملاء للخطر، وينبغي أن تفعل فنادق دول الخليج الشيء نفسه.

كان مصدر عسكري إيراني، قال إن أكثر من مليون مقاتل تم تجهيزهم للمعركة البرية مع الولايات المتحدة.

وأكد المصدر العسكري لوكالة تسنيم، أن "أكثر من مليون مقاتل تم تجهيزهم للمعركة البرية مع الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن أمريكا تريد فتح مضيق هرمز عبر عملية انتحارية.

وأشار المصدر العسكري، أن القوات الإيرانية مستعدة لهذه المعركة وجاهزون لإغلاق المضيق.