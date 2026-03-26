إذاعة الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق نحو 70 صاروخا باتجاه شمال إسرائيل

كتب : وكالات

09:56 م 26/03/2026

صواريخ حزب الله على إسرائيل

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مصدر عسكري، بأن حزب الله أطلق نحو 70 صاروخًا باتجاه شمال إسرائيل خلال الساعة الأخيرة.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 30 صاروخًا أُطلقت من لبنان باتجاه الجليل وخليج حيفا.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن تفعيل الإنذارات في نهاريا ورأس الناقورة وشلومي شمال إسرائيل، إثر قصف صاروخي مصدره لبنان.

كما أوضحت الجبهة الداخلية أن الهجوم الصاروخي من لبنان امتد ليشمل مناطق واسعة جنوبي حيفا.

ودوت صفارات الإنذار في حيفا وعكا ومناطق عدة شمال إسرائيل، بحسب ما أعلنته الجبهة الداخلية، وذلك على خلفية الهجوم الصاروخي.

حزب الله لبنان وإٍسرائيل الحرب على لبنان صفارات الإنذار

