أكدت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل أول حالة بشرية في أوروبا للإصابة بفيروس إنفلونزا الطيور منخفض الضراوة A(H9N2)، وذلك لدى شخص في إقليم لومبارديا.



وتم نقل المريض إلى المستشفى، حيث وُصف بأنه كان يعاني من حالة صحية متدهورة قبل الإصابة. كما أشارت المعلومات إلى أن المريض قدم من دولة غير أوروبية، دون توضيح ما إذا كان مسافرًا إيطاليًا أو زائرًا أجنبيًا، وفق لبيان وزارة الصحة الإيطالية.



وينتقل فيروس H9N2 إلى البشر عادةً عبر التعرض المباشر للدواجن المصابة أو من خلال بيئات ملوثة بالحيوانات. ولم تُسجّل حتى الآن حالات انتقال من إنسان إلى آخر، وغالبًا ما تكون الإصابات البشرية خفيفة.



أغلب الحالات في الصين



نحو 90% من حالات الإصابة البشرية بفيروس H9N2 سُجلت في الصين، مع رصد حالات أيضًا في كمبوديا وفيتنام والهند. كما تم تسجيل إصابات في إفريقيا، بينها مصر والسنغال وغانا.



وكانت آخر حالات الإصابة البشرية قد سُجلت في الصين خلال فبراير الماضي، فيما بلغ عدد الحالات في العام الماضي 29 حالة في البر الرئيسي للصين.



وذكر موقع “Avian Flu Diary” المتخصص في تتبع الأمراض المعدية أن بعض وسائل الإعلام الإيطالية أفادت بأن المريض طفل كان في إفريقيا، إلا أن وزارة الصحة الإيطالية لم تؤكد هذه المعلومات.