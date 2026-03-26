إيطاليا تعلن ظهور أول حالة أوروبية مصابة بأنفلونزا الطيور

كتب : وكالات

02:39 م 26/03/2026

حالة أوروبية مصابة بأنفلونزا الطيور

أكدت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل أول حالة بشرية في أوروبا للإصابة بفيروس إنفلونزا الطيور منخفض الضراوة A(H9N2)، وذلك لدى شخص في إقليم لومبارديا.


وتم نقل المريض إلى المستشفى، حيث وُصف بأنه كان يعاني من حالة صحية متدهورة قبل الإصابة. كما أشارت المعلومات إلى أن المريض قدم من دولة غير أوروبية، دون توضيح ما إذا كان مسافرًا إيطاليًا أو زائرًا أجنبيًا، وفق لبيان وزارة الصحة الإيطالية.


وينتقل فيروس H9N2 إلى البشر عادةً عبر التعرض المباشر للدواجن المصابة أو من خلال بيئات ملوثة بالحيوانات. ولم تُسجّل حتى الآن حالات انتقال من إنسان إلى آخر، وغالبًا ما تكون الإصابات البشرية خفيفة.


أغلب الحالات في الصين


نحو 90% من حالات الإصابة البشرية بفيروس H9N2 سُجلت في الصين، مع رصد حالات أيضًا في كمبوديا وفيتنام والهند. كما تم تسجيل إصابات في إفريقيا، بينها مصر والسنغال وغانا.


وكانت آخر حالات الإصابة البشرية قد سُجلت في الصين خلال فبراير الماضي، فيما بلغ عدد الحالات في العام الماضي 29 حالة في البر الرئيسي للصين.


وذكر موقع “Avian Flu Diary” المتخصص في تتبع الأمراض المعدية أن بعض وسائل الإعلام الإيطالية أفادت بأن المريض طفل كان في إفريقيا، إلا أن وزارة الصحة الإيطالية لم تؤكد هذه المعلومات.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دليلك لمشاهدة مباراة مصر والسعودية مجانا
رياضة عربية وعالمية

دليلك لمشاهدة مباراة مصر والسعودية مجانا
للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية في مصر
أخبار السيارات

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية في مصر
رحيل الملحن وفا حسين وجمعية المؤلفين والملحنين تنعاه
زووم

رحيل الملحن وفا حسين وجمعية المؤلفين والملحنين تنعاه
حكم قضائي ضد المنتجة سارة خليفة في اتهامها بتهريب هاتف داخل السجن
حوادث وقضايا

حكم قضائي ضد المنتجة سارة خليفة في اتهامها بتهريب هاتف داخل السجن
احمي صدرك.. كيف تتجنب نزلات البرد خلال الأمطار؟
نصائح طبية

احمي صدرك.. كيف تتجنب نزلات البرد خلال الأمطار؟

أخبار

المزيد

أمريكا تدرس توجيه "ضربة قاضية" لإيران.. أكسيوس تكشف التفاصيل
المُسيّرات الإيرانية.. كيف غيرت "شاهد" موازين القوة في الحرب؟
الصحة: حالتا وفاة ومصابان جراء موجة الطقس السيئ