كتب- محمد فتحي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المفاوضون الإيرانيون يخشون أن يقتلوا على أيدي شعبهم.

أضاف ترامب في كلمة له فجر اليوم الخميس، أن أخبار هزيمة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط كاذبة، مؤكدا أن أمريكا هي من تنتصر الآن في الحرب على إيران.

وقال ترامب، إن الإيرانيون لم يعد لديهم بحرية أو سلاح جوي، مؤكدا أنه نجح في إنهاء 8 حروب.

وأشار إلى أن إيران تتفاوض حاليا مع الولايات المتحدة ومتلهفون لإبرام اتفاق.