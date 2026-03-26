وسط أصوات انفجارات.. الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة

كتب : مصراوي

01:27 ص 26/03/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة، مشيرة إلى أن أصوات الانفجارات في الدولة ناتجة عن عمليات اعتراض لهذه التهديدات.

قبل ذلك، أعلنت الوزارة، أن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع الصواريخ الباليستية والجوالة والمسيرات الإيرانية.

أشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنه ومنذ بدء الهجمات الإيرانية، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 357 صاروخا باليستيا، و15 صاروخا جوالا، و1806 طائرات مسيّرة.

وجددت وزارة الدفاع الإماراتية التأكيد على جاهزيتها التامة للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها واستقرارها وحماية مصالحها ومقدراتها الوطنية.

يأتي هذا في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم السادس والعشرين على التوالي، مع تصاعد التوتر في المنطقة، وفقا لروسيا اليوم.

طائرة مسيرة الدفاعات الجوية الإماراتية هجوم إيراني على الإمارات الإمارات هجوم على الإمارات صواريخ إيرانية

بسلاح أبيض.. خلاف مروري يشعل مشاجرة دامية أمام محل تجاري في كفر الشيخ
أخبار المحافظات

بسلاح أبيض.. خلاف مروري يشعل مشاجرة دامية أمام محل تجاري في كفر الشيخ
كنزي دياب جريئة ورنا رئيس مع زوجها.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

كنزي دياب جريئة ورنا رئيس مع زوجها.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
مصدر يكشف كواليس إقالة لجان التخطيط والإسكاوتنج والتعاقدات بالأهلي
رياضة محلية

مصدر يكشف كواليس إقالة لجان التخطيط والإسكاوتنج والتعاقدات بالأهلي
محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمين أمامهم فرصة وحيدة للطعن على حكم إعدامهم
حوادث وقضايا

محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمين أمامهم فرصة وحيدة للطعن على حكم إعدامهم
أصحابُ الأماكن المكشوفة والصيادون والمزارعون.. خاسرون بسبب الطقس السيئ
حكايات الناس

أصحابُ الأماكن المكشوفة والصيادون والمزارعون.. خاسرون بسبب الطقس السيئ

مقامرة الحرب.. مراهنون يسبقون "وقف إطلاق النار": من يربح في صراع أمريكا وإيران؟
وزير الخارجية الإيراني: تل أبيب دفعت أمريكا للحرب لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى
عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟