أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة، مشيرة إلى أن أصوات الانفجارات في الدولة ناتجة عن عمليات اعتراض لهذه التهديدات.

قبل ذلك، أعلنت الوزارة، أن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع الصواريخ الباليستية والجوالة والمسيرات الإيرانية.

أشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنه ومنذ بدء الهجمات الإيرانية، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 357 صاروخا باليستيا، و15 صاروخا جوالا، و1806 طائرات مسيّرة.

وجددت وزارة الدفاع الإماراتية التأكيد على جاهزيتها التامة للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها واستقرارها وحماية مصالحها ومقدراتها الوطنية.

يأتي هذا في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم السادس والعشرين على التوالي، مع تصاعد التوتر في المنطقة، وفقا لروسيا اليوم.