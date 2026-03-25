قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن هدف إسرائيل من الحرب على إيران هو تحقيق مشروع إسرائيل الكبرى الذي يشمل أراضي من دول المنطقة، مضيفا أن الحرب الجارية ليست حرب طهران ولا أمريكا، بل تل أبيب هي التي دفعت الولايات المتحدة لها.

وأشار عراقجي في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، إلى أن العدو فشل في تقسيم البلاد وتحقيق نصر سريع، كما لم يتمكن من كسر وحدة الشعب الإيراني، مؤكدًا أن الحرب تعتبر نقطة ذهبية في تاريخ إيران لأنها منعت خلاله قوتين نوويتين من تحقيق أهدافهما.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن القواعد الأمريكية في المنطقة استُخدمت لشن عمليات ضد إيران، مشددًا على أن إيران لا تعتبر أن لها عداء مع دول المنطقة، وأنها تستهدف فقط القواعد الأمريكية والقواعد التي تنطلق منها الهجمات ضدها.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن الرسالة لدول المنطقة هي الابتعاد عن الأمريكيين، متسائلًا عن سبب عدم إدانتها للحرب الأمريكية الصهيونية على إيران.

وأوضح عراقجي أن مضيق هرمز تحول إلى مصدر هزيمة للعدو، وأن إيران تدرس ترتيبات خاصة لإدارته حتى بعد انتهاء الحرب، مؤكدًا أن المضيق مغلق فقط أمام السفن التابعة للعدو.

وأشار عراقجي، إلى أن الحكومة الإيرانية بذلت كل ما في وسعها لخدمة المواطنين خلال الحرب، وأنها توثق جميع الانتهاكات المرتكبة ضدها وستتابعها في المحافل الدولية.

وأوضح الوزير أن إيران لم تسع للحرب وتسعى لإنهائها، لكنها لا تريد وقف إطلاق النار بطريقة تتيح للعدو الهجوم مرة أخرى، مؤكدًا عدم وجود مفاوضات مباشرة مع الجانب الأمريكي حتى الآن، وأن الولايات المتحدة ترسل رسائل عبر وسطاء فقط.

وذكر عراقجي، أن إيران حذرت أمريكا من استهداف البنية التحتية، ما أدى إلى تراجعها بفضل صلابة القوات المسلحة الإيرانية، مشددًا على أن التركيز الحالي هو الدفاع عن البلاد.