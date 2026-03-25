الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته البرية في لبنان ويعلن القضاء على عناصر من حزب الله

كتب : مصراوي

08:21 ص 25/03/2026

الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي استمرار عمليته البرية في جنوب لبنان، بهدف تعزيز الوضع الدفاعي على الحدود الشمالية وحماية المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للشريط الحدودي.

وأوضح الجيش في بيان له، أن قواته تمكنت خلال العمليات من تفكيك منشأة لتخزين الأسلحة تابعة لـ"حزب الله"، مشيرا إلى أنه بعد الضربة تم رصد عدد من العناصر وهم يفرون من الموقع، قبل أن يتم القضاء عليهم بواسطة طائرات سلاح الجو الإسرائيلي بتوجيه من القوات البرية.

وفي عملية أخرى، قال الجيش إن قواته تمكنت من تفكيك مراكز قيادة تابعة لـ"حزب الله" عثرت داخلها على كميات كبيرة من الأسلحة "التي كانت تستخدم للتخطيط وتنفيذ هجمات ضد الجنود الإسرائيليين ودولة إسرائيل".

وأضاف البيان، أن الجنود قضوا أيضا على إرهابي مسلح كان يحمل قاذف صواريخ آر بي جي وبندقية كلاشنيكوف، بعد أن اقترب من منطقة تمركز القوات الإسرائيلية وشكل تهديدا مباشرا عليها.

وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه سيواصل عملياته بحزم ضد حزب الله الذي اختار مهاجمة إسرائيل نيابة عن النظام الإيراني، مؤكدا أنه لن يسمح بإلحاق أي ضرر بالمدنيين الإسرائيليين، وفقا لروسيا اليوم.

الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان جبش الاحتلال حزب الله جنوب لبنان نزع سلاح حزب الله اللبناني

