أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، عن إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه الأراضي المحتلة نحو مدينتي تل أبيب والقدس المحتلة، وذلك ضمن رد إيران المستمر على العدوان الإسرائيلي على أراضيها.

انفجارات تهز إسرائيل

وأفادت قناة الجزيرة في خبر عاجل، سماع دويّ انفجارات ضخمة في مدينة القدس المحتلة، وسط استمرار الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل.

صفارات الإنذار تدوّي في إسرائيل

ومن جهتها، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن إطلاق صفارات الإنذار في مدينة أسدود ومنطقة السهل الجنوبي الداخلي في إسرائيل.

دويّ صفارات الإنذار في وسط إسرائيل

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رصد هجوم صاروخي إيراني يستهدف وسط إسرائيل ومدينة القدس المحتلة.

وأكد جيش الاحتلال في بيان اليوم، أنه يجري العمل على اعتراض الصواريخ الإيراني، فيما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدويّ صفارات الإنذار في وسط إسرائيل والقدس.