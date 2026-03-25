إيران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ تجاه إسرائيل.. وانفجارات تهز القدس المحتلة

كتب : وكالات

12:44 ص 25/03/2026

الدمار في تل أبيب بسبب صواريخ إيران

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، عن إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه الأراضي المحتلة نحو مدينتي تل أبيب والقدس المحتلة، وذلك ضمن رد إيران المستمر على العدوان الإسرائيلي على أراضيها.

انفجارات تهز إسرائيل

وأفادت قناة الجزيرة في خبر عاجل، سماع دويّ انفجارات ضخمة في مدينة القدس المحتلة، وسط استمرار الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل.

صفارات الإنذار تدوّي في إسرائيل

ومن جهتها، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن إطلاق صفارات الإنذار في مدينة أسدود ومنطقة السهل الجنوبي الداخلي في إسرائيل.

دويّ صفارات الإنذار في وسط إسرائيل

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رصد هجوم صاروخي إيراني يستهدف وسط إسرائيل ومدينة القدس المحتلة.
وأكد جيش الاحتلال في بيان اليوم، أنه يجري العمل على اعتراض الصواريخ الإيراني، فيما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدويّ صفارات الإنذار في وسط إسرائيل والقدس.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أعظم لاعبي النادي.. تعليقات الصحف الأجنبية على رحيل محمد صلاح عن ليفربول
رياضة عربية وعالمية

أعظم لاعبي النادي.. تعليقات الصحف الأجنبية على رحيل محمد صلاح عن ليفربول
"وقف النار لمدة شهر".. إعلام عبري يكشف تفاصيل وثيقة أمريكية لإنهاء حرب
شئون عربية و دولية

"وقف النار لمدة شهر".. إعلام عبري يكشف تفاصيل وثيقة أمريكية لإنهاء حرب
التقلبات الجوية.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين
أخبار مصر

التقلبات الجوية.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين
لماذا يؤدي الضوء المنبعث من الهاتف إلى سرعة ظهور الشيب؟
نصائح طبية

لماذا يؤدي الضوء المنبعث من الهاتف إلى سرعة ظهور الشيب؟
توفيق عكاشة يحدد موعد نهاية الحرب.. ويسخر من سلاح إيران
أخبار مصر

توفيق عكاشة يحدد موعد نهاية الحرب.. ويسخر من سلاح إيران

مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج لـ 120 يوما.. ماذا يعنى القرار؟
"جائزة كبرى".. ترامب يكشف عن هدية إيرانية تُمهّد لإنهاء الحرب
حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)