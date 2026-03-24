إعلان

عراقجي يشيد بموقف الرئيس الألماني لانتقاده الحرب على إيران

كتب : وكالات

11:16 م 24/03/2026

عباس عراقجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثنى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على موقف الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بشأن الحرب على إيران.

وقال عراقجي في منشور عبر منصة "أكس" اليوم الثلاثاء: "تُحسب للرئيس الألماني إدانته للانتهاكات بحق الإيرانيين، وعلى من يقدرون سيادة القانون أن يرفعوا أصواتهم".
في وقت سابق، قال الرئيس الألماني، إن الحرب على إيران تمثل انتهاكًا للقانون الجنائي الدولي، في انتقاد صريح غير معتاد لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخارجية، والتي وصفها بأنها تمثل شرخًا في علاقات برلين مع أكبر حليف لها بعد الحرب.
وأضاف شتاينماير، في كلمة ألقاها في وزارة الخارجية: "سياستنا الخارجية لن تصبح أكثر إقناعًا فقط بسبب امتناعنا عن وصف انتهاك للقانون الدولي بأنه انتهاك للقانون الدولي".
وأكد الرئيس الألماني، أنه لا يوجد مجال للشك تقريبًا في أن "التبرير القائم على ادعاء وجود هجوم وشيك على الولايات المتحدة لا يصمد أمام التدقيق".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج لـ 120 يوما.. ماذا يعنى القرار؟
"جائزة كبرى".. ترامب يكشف عن هدية إيرانية تُمهّد لإنهاء الحرب
حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)