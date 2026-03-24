أثنى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على موقف الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بشأن الحرب على إيران.

وقال عراقجي في منشور عبر منصة "أكس" اليوم الثلاثاء: "تُحسب للرئيس الألماني إدانته للانتهاكات بحق الإيرانيين، وعلى من يقدرون سيادة القانون أن يرفعوا أصواتهم".

في وقت سابق، قال الرئيس الألماني، إن الحرب على إيران تمثل انتهاكًا للقانون الجنائي الدولي، في انتقاد صريح غير معتاد لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخارجية، والتي وصفها بأنها تمثل شرخًا في علاقات برلين مع أكبر حليف لها بعد الحرب.

وأضاف شتاينماير، في كلمة ألقاها في وزارة الخارجية: "سياستنا الخارجية لن تصبح أكثر إقناعًا فقط بسبب امتناعنا عن وصف انتهاك للقانون الدولي بأنه انتهاك للقانون الدولي".

وأكد الرئيس الألماني، أنه لا يوجد مجال للشك تقريبًا في أن "التبرير القائم على ادعاء وجود هجوم وشيك على الولايات المتحدة لا يصمد أمام التدقيق".