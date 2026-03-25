وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على نشر أكثر من 1000 جندي من فرقة المشاة المحمولة جواً الـ82 إلى منطقة الشرق الأوسط، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر.

وأوضحت المصادر، أن الموافقة تمت ليلة أمس، وأن أوامر الانتشار تُعد اليوم لمقر القيادة والهيئات الإدارية وبعض القوات البرية، دون نشر اللواء بالكامل، بحسب إن بي سي نيوز.

ويبلغ عدد اللواء الكامل أكثر من 3000 جندي، بينما سيكون عدد الجنود المنتشرين أقل من النصف، أي أقل من 1500 جندي، ولم يغادر الجنود الولايات المتحدة بعد، لكن من المتوقع إرسالهم إلى الخارج في الأيام المقبلة.

وتُعرف فرقة الـ82 للمشاة المحمولة جواً بأنها وحدة متخصصة في الهجمات بالقفز بالمظلات.