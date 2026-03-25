الحرس الثوري: استهدفنا مواقع في إيلات وقواعد أمريكية

كتب : وكالات

12:14 ص 25/03/2026

استهداف منطقة إيلات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء، عن استهداف إيلات، ومحطات استقبال الأقمار الصناعية الداعمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

إيران تستهدف قواعد أمريكية بالمنطقة

وقال الحرس الثوري في بيان نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، إنهم قاموا باستهداف قواعد الأزرق، والشيخ عيسى، وعلي السالم، وعريفجان التابعة للجيش الأمريكي خلال الساعات الماضية.

استهداف منشآت شركة "رافائيل" العسكرية في حيفا

وفي السياق ذاته، قال متحدث مقر خاتم الأنبياء الإيراني، إنهم تمكنوا من استهدف الصناعات العسكرية التابعة لشركة رافائيل الإسرائيلية في حيفا.
وأوضح المتحدث الإيراني، أنهم استهدفوا الصناعات الجوية وطائرات التزود بالوقود في مطار بن جوريون الإسرائيلي.

إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ

وأكد أن القوات الإيرانية، استخدمت في الموجة الـ79 من عملية "الوعد الصادق 4"، صواريخ من طراز سجيل وعماد وخيبر شكن وطائرات مسيرة هجومية.

