قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بيت هيغسيث، وزير الدفاع يشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء احتمال تفاوض الولايات المتحدة على وقف إطلاق النار مع إيران.

وقال: لم يكن بيت يريد تسوية الأمر، مضيفاً أن هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين كان، هما الشخصين الوحيدين اللذين شعرا بخيبة أمل كبيرة.

وأشاد ترامب، الذي أصر مراراً وتكراراً على أن الولايات المتحدة تحرز تقدماً في المحادثات مع القادة الإيرانيين، بهيغسيث وكين لترددهما، واصفاً ذلك بأنه "موقف جيد".

وقال: "لم يكونوا مهتمين بالتسوية، بل كانوا مهتمين فقط بالفوز في هذه القضية".