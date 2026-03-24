إسرائيل توسع حد التعبئة العسكرية إلى 400 ألف جندي احتياطي

كتب : محمد أبو بكر

10:25 م 24/03/2026

أعلنت حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلية، عن قرارها بالموافقة على زيادة كبيرة في عدد الجنود الاحتياطيين الذين يمكن استدعاؤهم، لتصل السعة الجديدة إلى 400 ألف جندي، بدلاً من 280 ألفًا.

وأوضحت حكومة دولة الاحتلال، أن هذا القرار جاء نتيجة النشاط العملياتي لجيش الدفاع الإسرائيلي في عدة مناطق، خاصة في إيران ولبنان، بحسب سي إن إن.

وأشار إلى أن توسيع الصلاحيات يُعد إجراءً مؤقتًا ساريًا حتى نهاية مايو، ويحدد الحد القانوني لاستدعاء الجنود، لكنه لا يعني بالضرورة تعبئة كامل العدد البالغ 400 ألفًا.

وأضافت أن الحد الحالي البالغ 280 ألفًا تم تحديده في يناير من هذا العام، وكان الأدنى منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، مؤكدة أن الجيش يعمل على عدة جبهات ويتم استدعاء الاحتياطيين حسب الاحتياجات العملياتية المرتبطة بالجهود الحربية العامة.

