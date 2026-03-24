الكويت: لا داعي للقلق في حال حدوث أي تسربات إشعاعية في الدول المجاورة

كتب : محمد أبو بكر

10:13 م 24/03/2026

الكويت

قال عقيد ركن مهندس أحمد صلاح أحمد من وزارة الدفاع الكويتية، إن الأحداث الإقليمية الراهنة تستدعي وضع بعض القواعد لضمان السلامة التامة للمواطنين.

وأضاف مقدم فهد عبد الرازق علي، من وزارة الداخلية الكويتية، أنه لا داعي للقلق أو الذعر في حال حدوث أي تسربات إشعاعية في الدول المجاورة، مشيرًا إلى أن أقرب مفاعل نووي للكويت يبعد أكثر من 240 كيلومترًا.

وأكد مقدم ركن سعد فهد عبدالله، من الحرس الوطني الكويتي، أن هذه المسافة تقلل بشكل كبير من تأثير أي تسرب إشعاعي، حيث ستسقط أغلب المواد الملوثة قبل الوصول إلى الكويت.

من جانبه، شدد دكتور ناصر سعود الجويسري، من وزارة الصحة الكويتية، على ضرورة البقاء داخل المنازل وإحكام إغلاق النوافذ والأبواب لمنع دخول الملوثات، بالإضافة إلى متابعة الأخبار من المصادر الرسمية لتلقي المعلومات الدقيقة في وقتها.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

غلق المحال 9 مساء| دليلك الشامل لفهم القرار.. وعلى من يطبق؟
أخبار مصر

غلق المحال 9 مساء| دليلك الشامل لفهم القرار.. وعلى من يطبق؟
ملك مصر.. كيف ودعت الجماهير محمد صلاح بعد إعلان رحيله عن ليفربول؟
رياضة عربية وعالمية

ملك مصر.. كيف ودعت الجماهير محمد صلاح بعد إعلان رحيله عن ليفربول؟
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور لها (صور)
زووم

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور لها (صور)
"جائزة كبرى".. ترامب يكشف عن هدية إيرانية تُمهّد لإنهاء الحرب
شئون عربية و دولية

"جائزة كبرى".. ترامب يكشف عن هدية إيرانية تُمهّد لإنهاء الحرب
تركي آل الشيخ يمد عرض مسرحية "ماتصغروناش" لـ أكرم حسني بسبب الإقبال الجماهيري
مسرح و تليفزيون

تركي آل الشيخ يمد عرض مسرحية "ماتصغروناش" لـ أكرم حسني بسبب الإقبال الجماهيري

