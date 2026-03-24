قال عقيد ركن مهندس أحمد صلاح أحمد من وزارة الدفاع الكويتية، إن الأحداث الإقليمية الراهنة تستدعي وضع بعض القواعد لضمان السلامة التامة للمواطنين.

وأضاف مقدم فهد عبد الرازق علي، من وزارة الداخلية الكويتية، أنه لا داعي للقلق أو الذعر في حال حدوث أي تسربات إشعاعية في الدول المجاورة، مشيرًا إلى أن أقرب مفاعل نووي للكويت يبعد أكثر من 240 كيلومترًا.

وأكد مقدم ركن سعد فهد عبدالله، من الحرس الوطني الكويتي، أن هذه المسافة تقلل بشكل كبير من تأثير أي تسرب إشعاعي، حيث ستسقط أغلب المواد الملوثة قبل الوصول إلى الكويت.

من جانبه، شدد دكتور ناصر سعود الجويسري، من وزارة الصحة الكويتية، على ضرورة البقاء داخل المنازل وإحكام إغلاق النوافذ والأبواب لمنع دخول الملوثات، بالإضافة إلى متابعة الأخبار من المصادر الرسمية لتلقي المعلومات الدقيقة في وقتها.