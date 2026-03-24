ماكرون يدعو إيران لخفض التصعيد ووقف الهجمات في المنطقة

كتب : وكالات

11:09 م 24/03/2026

إيمانويل ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه شدد خلال اتصاله اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على ضرورة وقف الهجمات الإيرانية غير المقبولة على دول منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف ماكرون أنه دعا في الاتصال ذاته إلى انخراط طهران بحسن نية في المفاوضات بهدف فتح مسار نحو خفض التصعيد.
وأكد الرئيس الفرنسي على ضرورة الحفاظ على البنى التحتية للطاقة وإعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.
وأشار ماكرون إلى أنه يجب توفير إطار يستجيب لتوقعات المجتمع الدولي فيما يتعلق بالبرنامجين النووي والبالستي الإيرانيين.

