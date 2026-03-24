أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، أن إيران أبلغتها بأن قذيفة أصابت محيط محطة بوشهر للطاقة النووية، مؤكدة أن القذيفة لم تُحدث أي أضرار بالمنشأة أو إصابات بين الموظفين، وأن الأوضاع في المحطة لا تزال طبيعية.

وفي هذا السياق، كرر رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة، دعوته إلى أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي مخاطر تتعلق بالسلامة النووية أثناء الصراع.

وكانت روسيا قد حذرت من أن الضربات قرب محطة بوشهر تشكل تهديداً خطيراً للأمن، مشيرة إلى أنها نقلت مخاوفها للجانب الأمريكي.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الضربات الأمريكية-الإسرائيلية بالقرب من المحطة تنطوي على خطر بالغ، وقد تترتب عليها عواقب وخيمة.

وتبلغ القدرة الإنتاجية لمحطة بوشهر، وهي المحطة النووية الوحيدة العاملة في إيران، ألف ميغاواط، وهو جزء صغير من احتياجات البلاد من الكهرباء.

وتقع المحطة على بعد نحو 570 كيلومتراً جنوب طهران، وتضم قاعدة بحرية إيرانية ومطاراً محمياً بأنظمة دفاع جوي.