نعت وزارة الدفاع الإماراتية، أحد المتعاقدين المدنيين في القوات المسلحة الإماراتية من الجنسية المغربية، والذي استشهد خلال مهمة روتينية في مملكة البحرين الشقيقة إثر اعتداء صاروخ إيراني استهدف مملكة البحرين الشقيقة.

وقال الدفاع الإماراتية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الاعتداء الإيراني أسفر عن إصابة خمسة من منتسبي وزارة الدفاع الإماراتية.

وتقدمت وزارة الدفاع بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الشهيد، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما أعربت وزارة الدفاع عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.